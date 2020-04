LA DONAZIONE

PADOVA «Buona Pasqua a una comunità che resiste per rinascere».

Hanno scelto queste parole i presidenti di Assindustria Veneto Centro Imprenditori Padova e Treviso per fare gli auguri su una pagina del Gazzettino a chi si sta adoperando nell'emergenza Coronavirus. Hanno anche diffuso i risultati della raccolta fondi straordinaria tra gli associati: in pochi giorni sono stati donati quasi 1,5 milioni di euro per le necessità più urgenti delle ASL, della Protezione Civile e della Croce Rossa.

Il denaro servirà per l'acquisto apparecchi medici e di altri dispositivi per i reparti di terapia intensiva, per la protezione individuale e come contributo per sottoporre a tampone i soggetti asintomatici. «È stata una grande prova di generosità, di condivisione e di vicinanza del sistema industriale a tutta la comunità - dichiarano i due presidenti, Massimo Finco e Maria Cristina Piovesana - Un messaggio positivo di fiducia e di solidarietà necessario, in un momento particolarmente difficile, dimostrando di essere parte viva e responsabile della comunità e di contribuire al bene comune. Un messaggio di responsabilità che è importante anche per il futuro: le imprese ci sono, rimangono la fondamentale infrastruttura sociale' da mantenere e valorizzare per il bene della comunità. Gli industriali di Padova e Treviso continuano a resistere per riuscire ad attenuare l'impatto di questa situazione e definire, il prima possibile, il percorso per la ripartenza, nel massimo rispetto della salute e della sicurezza delle persone, per la rinascita sociale ed economica del territorio>.

«Buona Pasqua - hanno augurato - ai medici e al personale paramedico, alla Protezione Civile, alle Istituzioni e alla Prefettura, al Vescovo e alla Chiesa, alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate. E Buona Pasqua anche alla Region». Finco e Piovesana hanno poi esteso il loro augurio agli amministratori locali, al volontariato, alle aziende che hanno riconvertito la produzione per realizzare dispositivi di protezione, a chi fa funzionare le reti infrastrutturali. E hanno concluso rivolgendosi al mondo produttivo: «Buona Pasqua ai lavoratori impegnati nella produzione industriale, a a chi lavora da casa, agli agricoltori e alla filiera alimentare, al personale della logistica e della grande distribuzione, alle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni sindacali. agli imprenditori del commercio, del turismo e dell'ospitalità>. Infine, l'augurio è stato rivolto ai docenti e agli studenti, agli Alpini, alle famiglie, ai genitori, ai bambini, ai nonni e a tutti gli italiani».

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA