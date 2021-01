LA DISPONIBILITÁ

PADOVA «Siamo a disposizione delle autorità, con modalità, tempi e modi concordati. E come richiesto dal sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, a diventare su base volontaria vaccinatori contro il Covid-19. Immunizzarsi contro il Coronavirus è estremamente importante e noi, se c'è necessità di personale, ci facciamo avanti». A parlare è Ferruccio Berto, presidente della Commissione albo odontoiatri (Cao) di Padova, vicepresidente nazionale dell'Andi (Associazione nazionale dentisti italiani). Lui, peraltro, il Covid lo ha conosciuto da vicino: la malattia l'ha scoperta alla fine di novembre, tampone molecolare positivo, un mese dopo negativizzatosi, in mezzo una brutta esperienza seppur con un quadro clinico non grave, che non ha richiesto ospedalizzazione. E' stata comunque una batosta lunga: adesso il dottor Berto, pienamente ristabilito, è tornato a lavorare. E, forte anche della sua esperienza personale, il presidente della Cao sottolinea con forza due cose. La prima: la categoria - oltre 1.200 odontoiatri tra Padova e provincia - è indubbiamente pro-vax. La seconda: andare a curarsi dal dentista è totalmente sicuro. «Fin dall'inizio della pandemia utilizziamo i dispositivi di protezione individuale, siamo attrezzati e rispettiamo pedissequamente la normativa ma ritengo che per il bene delle nostre famiglie, i nostri dipendenti, gli assistiti e la popolazione generale, sia doveroso vaccinarsi. E' per così dire un obbligo deontologico». Con una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza due settimane fa la Fnomceo (Federazione nazionale ordini dei medici) ha sostenuto le ragioni degli iscritti ad accedere al vaccino, perché tutti fanno parte di un'unica filiera sanitaria e sono, per questo, maggiormente esposti al contagio e a loro volta a contagiare. Quindi vanno inseriti nelle categorie con accesso prioritario, cosa peraltro che a Padova sta avvenendo. «Gli odontoiatri, ma anche il personale di studio, devono ricevere la vaccinazione anti-Covid. Tra gli operatori sanitari i dentisti sono infatti tra le figure a più stretto contatto con i pazienti che, nel nostro caso, naturalmente non possono neppure indossare la mascherina durante le visite e i trattamenti, ad alto rischio di aerosolizzazione di saliva». Intanto continua la pressione sul Governo nazionale per sollecitare modifiche ufficiali al Piano vaccinale, in particolare riguardo alla ricomprensione dei liberi professionisti nella fase prioritaria delle vaccinazioni, siano essi odontoiatri, medici, farmacisti, biologi, igienisti dentali e gli esercenti di tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie, anche non dipendenti del Servizio sanitario nazionale o convenzionati, ma in regime di libera professione. «Non è semplice vaccinare tutti e farlo velocemente, me ne rendo conto - conclude il dottor Berto - ma rispettando tempi e modi da una parte ribadisco l'invito a vaccinarsi, dall'altra confermo la nostra piena disponibilità a diventare noi stessi vaccinatori».

Federica Cappellato

