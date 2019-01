CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISCUSSIONEPADOVA L'aumento del gettone di presenza agita la politica padovana e spacca il fronte lorenzoniano. Il primo a uscire allo scoperto, sabato scorso, è stato il consigliere della lista Giordani, Luigi Tarzia, che ha parlato della necessità di andare oltre un emolumento che mette in discussione la dignità dei consiglieri.MARINELLOUn ragionamento che, a quanto pare, non convince per nulla il consigliere di Coalizione civica Roberto Marinello che, su Facebook, mercoledì scorso ha suonato la carica. «Aumento del gettone di...