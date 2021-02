LA DISCUSSIONE

PADOVA I fronti sono due: favorevoli e contrari. La direttrice dello shopping composta da via Roma e via Umberto I vede i relativi esercenti su due barricate opposte. E la frattura è generata dalla decisione del Comune di creare un senso unico pedonale per domani pomeriggio, per cui si potrà accedere a via Umberto I da Prato della Valle e proseguire verso nord, ma non tornare indietro. Per farlo, si dovranno utilizzare le strade laterali. Su questo commercianti ed esercenti sono discordi.

Da un lato della barricata ci sono coloro che la considerano una buona idea per gestire gli assembramenti del fine settimana, dall'altro si stagliano quelli secondo i quali tutto ciò crea solo più confusione e ulteriori danni all'economia cittadina. «Apprezzo lo sforzo dice Antonio Ferrari, dell'omonima enoteca in via Umberto I Rischiavamo la chiusura della circonvallazione che sarebbe stata davvero pessima per noi. Invece il Comune ha deciso di limitarsi a questo senso unico: vada come vada apprezzo lo sforzo di cercare di conciliare le nostre esigenze di lavorare con quelle di limitazione del contagio. Sabato e domenica sono le nostre uniche boccate d'ossigeno, però è vero che dobbiamo continuare a prestare attenzione».

Un aspetto che i favorevoli trovano in questa soluzione è il beneficio che possono trarne le vie laterali, spesso dimenticate. «Il fatto che per tornare indietro si debbano utilizzare le stradine parallele può essere un modo per dar loro visibilità, così lavoriamo tutti ma senza pericoli fa notare Mohamed Razali del negozio Mille e una notte di via Umberto I Speriamo che così ci sia meno confusione, la cosa importante è non tornare a livelli critici perché altrimenti dovremmo chiudere».

Un'altra negoziante di via Umberto I è comunque preoccupata dalla situazione: «La gente deve avere un minimo di rispetto, sabato scorso è stata una follia sostiene Paola Favaro della boutique Essenziale Non so se funzionerà, comprendo anche le istituzioni che vanno per tentativi, non hanno la sfera di cristallo. La situazione resta pesante, l'attenzione deve essere massima. Qui dopo le 18 si vedono tantissimi ragazzini con le bottiglie in mano che vanno a bere in Prato della Valle, si ubriacano, a volte ho paura di uscire. Scene come quelle dell'ultimo fine settimana sono imbarazzanti, non possiamo permettercele. Se si vuole fare solo una passeggiata e non si devono fare acquisti a questo punto si può andare sull'argine dove c'è meno pericolo».

Risalendo verso nord, come fossimo già nel mezzo del senso unico pedonale di sabato pomeriggio, la musica cambia. Si incontra più diffidenza verso questo provvedimento.

«Sono curioso di vedere il flusso di sabato dice Fabio Giacchetto del Caffeine Cafè di via Roma Ho dei dubbi, credo si creerà ancora più confusione. Il problema sta più che altro nel buon senso delle persone, soprattutto i più giovani. Li comprendo, per loro non deve essere facile, hanno tanta energia e voglia di socializzare, ma certe scene non si possono vedere in questo momento».

Il fatto che per tornare verso sud si debbano utilizzare le strade laterali, viene fatto notare, potrebbe creare ulteriori assembramenti in altre zone della città. «Pensiamo alle Riviere fa un esempio Salvo Taccini, titolare della rosticceria siciliana Bisicchia in via Roma I marciapiedi sono stretti, passano diversi mezzi pubblici e la situazione potrebbe diventare pericolosa se c'è un grande afflusso di persone che tornano verso Prato della Valle. Se proprio si vogliono controllare i flussi, avrei transennato a metà la via ma in ogni caso si tratta di soluzioni troppo complesse, faranno solo danni alle attività che già sono in difficoltà da mesi. Il sabato e la domenica - aggiunge - la maggior parte delle persone che ci sono vengono da fuori città e magari sono scoraggiate a venire da questo provvedimento perché è obiettivamente scomodo. E per noi, che lavoriamo soprattutto con loro, è un danno».

Silvia Moranduzzo

