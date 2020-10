LA DIRIGENTE

PADOVA «Ha presente l'antico detto latino? Dura lex, sed lex. Ecco, io ragiono così. La legge può anche essere dura, ma va rispettata». La preside Concetta Ferrara risponde al telefono ritagliandosi i pochi minuti liberi di una mattinata di fuoco. «Siamo sommersi di lavoro - sospira - e ci mancavano solo i negazionisti». Mentre parla tiene in mano un plico di lettere ricevute da genitori che la diffidano, minacciando denunce, a far indossare la mascherina in classe o a effettuare a tamponi a scuola. Sono una trentina e sono arrivate tutte nell'ultimo mese. Via mail, via Pec e tramite raccomandata. «Sono davvero stufa, ma garantisco una cosa: i genitori che vorranno far entrare a scuola un figlio senza aver fatto un tampone richiesto dall'Ulss, dovranno passare sul mio cadavere».

L'INCARICO

La dirigente scolastica guida da cinque anni l'istituto comprensivo Vivaldi (scuole Manin, Randi, Valeri, Zanibon più le due sedi della stessa Vivaldi) e dal primo settembre di quest'anno è anche reggente dell'istituto Petrarca (Cesarotti Arria, De Amicis, Reggia dei Carraresi, Giotto e Petrarca). In tutto undici scuole tra elementari e medie.

«Le lettere di questo genere continuano ad arrivare. Se mi minacciano e basta non rispondo, se invece mi fanno delle richieste e magari mettono in copia anche l'Ufficio scolastico e il Ministero dell'Istruzione allora rispondo. È una perdita di tempo dover gestire queste situazioni, ma bisogna farlo». E la risposta che dà a tutti è sempre la stessa: «Io seguo pedissequamente la normativa vigente, né più né meno. Applico i protocolli, punto e basta. Ho pure un collaboratore scolastico che non vuole portare la mascherina perché dice che gli fa male: se mi porterà un certificato medico che lo conferma verrà destinato ad altro incarico dove può stare da solo senza mascherina, altrimenti continua a portarla».

Prendiamo alcune di queste lettere dei genitori. Una fa riferimento all'ordinanza di Zaia che prevede la possibilità di effettuare i test rapidi in classe. «Premesso che l'obbligatorietà di prelievo non è legittima perché viola la Costituzione (...) noi non autorizziamo alcun prelievo biologico né l'effettuazione di alcun tampone o test su nostro figlio sia fuori dalla sede scolastica che all'interno dell'istituto. Riteniamo responsabili i dirigenti scolastici di tutti i danni che causati su nostro figlio». Firmato: due genitori di un alunno delle medie.

Toni simili ma contenuto diverso in una seconda lettera: «Diffidiamo dall'obbligare abusivamente gli scolari all'utilizzo del dispositivo di protezione. Teniamo a precisare che l'uso della mascherina, specie se protratto, non è affatto innocuo, ma suscettibile di sortire effetti anche gravi sulla salute, come dimostra una casistica ormai ampia e accreditati studi scientifici». E poi la conclusione: «In caso di incidenti legati all'uso e all'abuso imposto della mascherina o nel caso di insorgenza di qualsiasi sintomo suggestivo di una patologia allergica o respiratoria o di altra natura, anche psicologica, riconducibile a detto utilizzo improprio, non potremo che ritenere responsabile la scuola, nella persona del dirigente e del docente di riferimento». Ce ne sono altre decine. Tutte di questo tenore.

IL PARERE

«Alcuni sono negazionisti, altri no. Molti di loro sono gli stessi che scrivevano, presentandosi come No Vax, quando il governo varò i vaccini obbligatori. Io però dico che un buon genitore dovrebbe insegnare ai propri figli a rispettare le regole. Lo stesso discorso vale in strada, a scuola, al supermercato. Sempre. Questo è l'Abc del futuro cittadino».

Al di là degli aspetti di principio, però, ci sono anche le conseguenze pratiche. «Sull'uso delle mascherine non c'è alcun abuso - dice la preside - Vengono usate solo quando ci si sposta, non in classe. Anche se fosse per me andrebbero portate sempre. Per quanto riguarda i tamponi da fare in caso di alunno positivo, invece, io dico questo. Non vogliono farli a scuola? Nessun problema. Ma allora portano i figli a farli nei presidi sanitari. Senza tampone, non entrano».

Gabriele Pipia

