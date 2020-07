LA DECISIONE

PONTE SAN NICOLO' Un colpo al cuore del paese. Con le valigie già pronte per cominciare le ferie, il sindaco ha ricevuto la notizia che una dipendente del suo municipio è positiva e si trova ricoverata in ospedale. L'incubo del Covid-19 non risparmia neppure il comune di Ponte San Nicolò, dunque. Ieri mattina alle 11 dall'ospedale di Padova è giunta conferma che una dipendente dell'ufficio tecnico, una donna cinquantenne, è ricoverata con il Coronavirus. Non si sa dove la donna si sia infettata, ma tanto è bastato a creare paura in tutto il territorio comunale. L'ufficio tecnico è infatti uno dei più frequentati dalla popolazione per qualsiasi tipo di operazione riguardante ristrutturazioni di immobili o comunque attività legate al mondo dell'edilizia. Dopo aver appreso la notizia si è subito proceduto a blindare il suo ufficio che sarà oggetto di una accurata sanificazione e tutti i dipendenti dell'area municipale che avrebbero avuto contatti quotidiani con la donna sono stati mandati a casa a scopo precauzionale. Stiamo parlando di una decina di persone che ieri mattina poco dopo aver timbrato il cartellino sono tornati a casa. Il sindaco Martino Schiavon è preoccupato: «Oggi i primi venti dipendenti del Comune saranno sottoposti in ospedale a tampone. Tra loro non figurano amministratori, abbiamo voluto dare precedenza a chi ogni giorni lavora in municipio nei rispettivi uffici». E ancora: «Non abbiamo ricevuto al momento ordini di chiudere il municipio. Aspettiamo i risultati dei primi tamponi e poi deciderò su come muovermi. La situazione non è semplice, ma desidero muovermi senza creare inutili allarmismi negli uffici e nella collettività».

La prima lista di nominativi che ieri mattina Schiavon ha inoltrato via mail all'Ulss 6 Euganea per effettuare i tamponi è stata scelta in base alle frequentazioni che la donna risultata positiva ha avuto nei giorni scorsi. Ma la vicenda è tutt'altro che semplice: «Dovranno essere monitorate tutte le persone che la nostra dipendente ha potuto incontrare negli ultimi 15 giorni, non soltanto sul fronte lavorativo, ma anche nella vita privata. E' fondamentale non creare situazioni di rischio contagio che vadano ad interessare anche altre persone».

Il primo cittadino di Ponte San Nicolò ieri ha voluto gettare acqua sul fuoco, ma è fuori di dubbio che questo episodio che ha colpito il municipio di Ponte San Nicolò rischia di avere gravi ripercussioni sul territorio nel caso tra i dipendenti spuntassero altre situazioni di positività. «Ringrazio - ha concluso Schiavon - il settore Igiene pubblica dell'Ulss che si è reso subito disponibile e collaborativo in questo delicato momento». Nel frattempo il marito e la figlia della cinquantacinquenne sono stati messi in quarantena a casa a scopo precauzionale, ma al momento non avrebbero alcun sintomo.

In questi giorni in cui il sindaco Martino Schiavon sarà in ferie le redini del municipio saranno nelle mani del suo vice, Emy Ravazzolo. «Siamo preoccupati - fa sapere - ma vogliamo conoscere gli esiti dei tamponi dei primi diciotto colleghi, poi lunedì decideremo se chiudere o meno l'intero municipio». Proprio nella giornata odierna è in programma una sanificazione totale del municipio che era già stata fissata prima che emergesse la positività della dipendente. Ad oggi il reale problema all'interno del municipio di Ponte San Nicolò è data dal fatto che, pur non essendo mai mancati i dispositivi di sicurezza come gel e mascherine - il virus ha colpito una dipendente che per forza di cose ha frequentato spazi comuni dove altre gente è passata, ha bevuto un caffè, ha fatto una fotocopia ed ha utilizzato i servizi igienici.

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA