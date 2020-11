LA DIMISSIONE

VIGODARZDERE «Finalmente sono a casa e sono molto, molto contento». Con la voce stanca e debole Roberto Zanovello, vicesindaco di Vigodarzere, dopo 14 giorni di ospedale, è stato dimesso e ora deve osservare alcuni giorni di convalescenza. «Sono tornato dal fronte dice ironicamente il vicesindaco - e voglio subito ringraziare i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari perché sono eccezionali, una squadra instancabile. Senza di loro si bloccherebbe tutto: affrontano continuamente giorni difficili e non so come riescano a farcela».

Zanovello, ex presidente del Cus e ora consigliere nazionale della Fir (Federazione Italiana Rugby), lo scorso 22 ottobre aveva ricevuto l'esito positivo al tampone per il Coronavirus ed era in quarantena a casa. Dopo qualche giorno, una settimana, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva a Padova. «All'inizio avevo un po' di febbre, spossatezza e tanta stanchezza dice Zanovello - Dopo una settimana ho sviluppato la polmonite e così sono stato ricoverato. Ho dormito una settimana e al mio risveglio non ricordo nulla». Con il passare dei giorni si crea un legame con chi assiste i ricoverati. «Da quando ho iniziato a riprendermi, non ricordo un solo momento in cui non mi sia sentito assistito e incoraggiato da questi che io definisco angeli custodi che lavorano in ospedale. Questa esperienza è stata una botta dura, una bella batosta. Si pensa sempre che capiti agli altri: per questo dico a tutti di stare attenti e di rispettare le regole, prima di tutto per la salute propria e poi anche per quella degli altri. Evitate le situazioni di promiscuità e pensateci su due volte prima di andare a bere lo spritz. Ci sono numeri che parlano chiaro e la situazione è davvero critica. Da quanto ho visto c'è un turno over incredibile: ogni giorno entrano nuovi pazienti e altri vengono dimessi, senza sosta. Il livello di stress a cui sono sottoposti i lavoratori è al limite e nonostante ciò il loro impegno è totale. Oltre a curare i pazienti dal punto di vista medico, sono straordinari anche dal punto di vista umano».

E nel giorno in cui il suo vice è stato dimesso, il sindaco Adolfo Zordan è risultato positivo ed è in quarantena. «Ho saputo di Adolfo e gli auguro con tutto il cuore un grande in bocca al lupo e che tutta vada per il meglio».

Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA