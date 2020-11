LA DIFFICOLTÁ

PADOVA Il nuovo Dpcm sta per abbattersi come uno tsunami su musei e mostre. Che per Padova significa lockdown per la Cappella degli Scrovegni e per gli altri gioielli apprezzati dai turisti, oltre che per le due straordinarie mostre inaugurate di recente: Van Gogh al San Gaetano e i Macchiaioli a Palazzo Zabarella, con ricadute disastrose per l'indotto. L'assessore Andrea Colasio, che per primo in Italia dopo la quarantena aveva deciso la ri-apertura dei siti museali sostenendo il ruolo determinante della Cultura come volano economico, ieri ha analizzato i numeri registrati dai primi di maggio a oggi, alla luce dei quali si può calcolare di quale entità saranno le perdite per i mancati introiti.

E in effetti le cifre giustificano rabbia, rammarico e rimpianti. Colasio ragiona: «Da gennaio a dicembre, se tutto fosse rimasto aperto, in città sarebbe arrivato un milione di visitatori che, calcolando una spesa media di 50 euro ciascuno tra biglietto, catalogo, brioche e caffè), come minimo avrebbero lasciato a Padova cinquanta milioni di euro».

I DATI

I numeri, e le perdite, quindi sono drammatici. Per esempio, nella Cappella degli Scrovegni nel 2020 si sono registrati 114mila 206 accessi, anche se in realtà sono stati solo 93mila 157, perché gli altri si riferiscono a persone che, pur avendo acquistato il voucher ma non avendolo poi utilizzato, lo hanno tenuto, per usarlo in futuro. Comunque per quest'anno si parla sempre di cifre ridotte, considerato che si ipotizzava di battere il record del 2019 quando, nei primi 10 mesi, i visitatori da Giotto erano stati 256mila 853: all'appello ne mancano 163mila 678, cioè il 63,7%. E di conseguenza risultano in discesa gli incassi, passati da un milione e 862mila euro, sempre nello stesso periodo, a 977 mila, con un decremento del 47,5%.

IL COMMENTO

«Quest'anno - osserva Colasio - abbiamo già perso un milione di euro solo per la Cappella degli Scrovegni, di cui 430mila si riferiscono a prossimi due mesi. E sempre parametrandoci al 31 dicembre, incasseremo 60mila euro in meno al Palazzo della ragione e 30mila alla casa del Petrarca, che significa, sommando i tre siti, 520mila euro di mancati introiti da qui a Natale. Un peccato, visto che da maggio, quando per primi avevano riaperto, tra Scrovegni, Salone e Casa del Petrarca, erano arrivati incassi pari a 800mila euro, con la Cappella che ha fatto da traino come un mulo. Peraltro, non ho dubbi sul fatto che non ci siano alternative per arginare i contagi e che quindi mostre e musei, debbano essere momentaneamente chiusi. Qualche perplessità ce l'ho sullo stop a bar a ristoranti, dove l'eventualità di assembramenti è remota. Padova, comunque, ripartirà con un'offerta culturale di qualità elevatissima, degna di un sito Unesco».

LE ESPOSIZIONI

Lo stop ai visitatori riguarderà anche le rassegne dedicate a Van Gogh e ai Macchiaioli, che stavano facendo registrare un successo straordinario, compatibilmente con gli accessi contingentati imposti dal Covid. Federico Bano, presidente della Fondazione Zabarella, che ha organizzato la rassegna nel Palazzo omonimo, però, fin dal giorno dell'inaugurazione aveva ventilato l'ipotesi di una proroga nel caso il Dpcm avesse decretato la chiusura temporanea della rassegna. «Sono molto dispiaciuto - ha commentato ieri - che ci sia questa eventualità. Però cercheremo sicuramente di trovare delle soluzioni alternative a cui adesso dovrò pensare». E riguardo ai mancati introiti ha aggiunto: «Pure per questo mi riservo di fare una valutazione. A dire il vero non sono in grado di dire a quanto potrebbero ammontare le perdite perchè la mostra è aperta da poco più di una settimana e la crescita dei visitatori è stata esponenziale. Per ora, quindi, lascio perdere i numeri».

Goldin invece, che ha curato la rassegna dedicata al Maestro olandese, per pronunciarsi attende che venga ufficializzato il contenuto del Dpcm, ma anche per lui non sarà facile fare i conti con la chiusura forzata, tenuto conto che Van Gogh aveva richiamato al San Gaetano un flusso importante di visitatori, con 8mila 500 ingressi registrati solo nella prima settimana.

Nicoletta Cozza

