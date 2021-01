LA DENUNCIA

PADOVA Si avvicinano durante l'appello dei nomi per sentire bene e addio distanziamento. Poi vengono condotti in una classe troppo piccola per ospitare tutti i ragazzi mantenendo contemporaneamente le distanze adeguate, così come stabilito dalle regole anti-contagio.

È la denuncia di uno studente del sesto anno di Medicina del Bo che lunedì ha sostenuto l'esame di Ortopedia con altri 120 compagni di corso. «Nonostante le infinite richieste da parte nostra e dei rappresentanti degli studenti, i professori si sono rifiutati di concedere l'appello telematico dice il ragazzo Hanno fatto presentare 120 studenti nell'ospedale di Padova allo stesso momento, per poi riunirli tutti in un'aula sotterranea non ventilata. Il bello è che nemmeno gli studenti residenti fuori regione hanno potuto beneficiare di un esame telematico e così si sono trovati costretti a rinunciare completamente a dare un esame, a tre mesi dalla laurea, con il rischio di perdere l'intera sessione di laurea».

Lo studente ha scattato delle foto di quei momenti per testimoniare l'assembramento creatosi nel cortile dell'ospedale universitario di via Giustiniani (la palazzina a sinistra del monoblocco) per l'appello e la mancanza di distanziamento all'interno della classe dove l'esame si è svolto. «Non ho parole sull'accaduto, soprattutto considerando che queste scene si sono verificate durante un esame di Medicina, proprio dove ci dovrebbe essere un minimo di coscienza su quello che sta accadendo» continua lo studente.

Il prossimo appello sarà il 10 febbraio e il timore degli studenti è che possa crearsi nuovamente una situazione simile. Nessuna richiesta di effettuare l'esame in via telematica è pervenuta, risponde il professor Pietro Ruggieri che ha risposto tramite l'ufficio stampa dell'Università, altrimenti sarebbe stata valutata e, nel caso, accettata. Il docente fa sapere che erano presenti circa 80 studenti, divisi per gruppi di 20 in aule diverse (una di queste era l'aula magna) con quattro commissioni diverse. L'appello è stato fatto all'esterno e, sottolinea, gli studenti avevano tutto lo spazio per mantenere il distanziamento.

«Dal punto di vista giuridico le università possono fare esami in presenza, rispettando tutte le norme del caso come il distanziamento, l'uso della mascherina e del gel disinfettante spiega Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina del Bo La scelta se fare l'esame in presenza o in via telematica spetta al docente che decide se quella particolare disciplina può avvalersi di Zoom o meno. Suppongo che nel caso del professor Ruggieri abbia ritenuto che l'esame necessitasse della presenza, ricordo che a Medicina formiamo medici che poi opereranno sul campo quindi a volte la presenza è imprescindibile. Se si trattava di un esame di Ortopedia a maggior ragione mi sembra necessaria la presenza».

Nel caso di uno studente impossibilitato a presentarsi per motivi gravi, come ad esempio l'isolamento domiciliare a causa del coronavirus o un problema di salute, è possibile richiedere l'appello in via telematica. È anche possibile arrivare da fuori regione muniti di autocertificazione. «Permettono di girare per le seconde case e non di fare un esame? Certo che si può precisa Merigliano Siamo in sessione d'esami, per gli studenti del sesto anno stanno per iniziare i tirocini che per forza si svolgono in presenza. Quindi per chi ha la residenza in regioni lontane è il momento di organizzarsi e, ripeto, con autocertificazione si può venire a Padova per motivi di studio, ci mancherebbe. Se proprio vogliamo trovare un errore in questo caso specifico, il professor Ruggieri poteva effettuare l'appello online il giorno prima così da dividere in anticipo gli studenti. Ma è anche vero che su quel prato c'era tutto lo spazio per stare distanziati».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA