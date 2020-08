LA DENUNCIA

CAMPOSAMPIERO La notizia dell'esposto alla Procura della Repubblica del figlio di Maria Fina, 95 anni, morta la notte del 31 luglio nel reparto Malattie infettive a Padova dopo essere stata contagiata all'interno del centro servizi Bonora, ha preso in contropiede i dirigenti e i responsabili della struttura per anziani di Camposampiero. I componenti del consiglio di amministrazione della casa di riposo non hanno alcuna intenzione di rilasciare dichiarazioni ufficiali prima dell'esito dell'autopsia, previsto per domani, e prima ricevere la notifica della denuncia da parte delle autorità. Bocche cucite, dunque, per il presidente del cda Vittorio Casarin e per il direttore generale Stefano Gallo, anche se trapela ottimismo sull'esito delle indagini. Una certa serenità è dovuta al rispetto di tutte le misure precauzionali stabilite per il Covid durante l'emergenza epidemiologica. Inoltre, considerata la presenza dell'infezione da febbraio, la signora Maria non si era mai ammalata fino al 17 luglio, giorno in cui l'anziana ospite della struttura ha mostrato i primi sintomi della malattia dopo essere stata contagiata da una delle tre operatrici camerunensi che hanno partecipato alla commemorazione di un connazionale a Padova.

L'ESITO

I vertici del centro servizi attendono con impazienza soprattutto l'esito dell'autopsia di domani in quanto potrebbe chiarire il quadro clinico complessivo dell'anziana. Nei giorni scorsi il direttore Stefano Gallo, soddisfatto dell'esito negativo di tutti i tamponi del terzo screening eseguito lunedi scorso, aveva commentato la morte di Maria Fina con grande dispiacere ma ribadendo che la novantacinquenne «aveva un quadro clinico già molto critico in precedenza».

Maria Fina, deceduta poco dopo la mezzanotte di venerdì scorso, era ospite da circa tre anni del centro servizi per anziani Anna Moretti Bonora di Camposampiero. Secondo i legali veneziani Augusto Palese e Gian Luca De Biasi, che per conto del figlio della donna hanno presentato l'esposto, la signora Fina era allettata a causa di pregressi problemi ortopedici, ma in grado di muoversi, lucida e collaborante tanto che faceva le parole crociate, leggeva giornali e libri.

La ricostruzione dei fatti degli avvocati parte dallo scorso 17 luglio. «Alla comparsa di sintomi febbrili, l'anziana risultava positiva al tampone per Covid-19 - affermano i legali - La famiglia non vedeva la donna da fine febbraio a causa del blocco e fino a quel momento i congiunti non erano stati informati della presenza presso la struttura di casi di positività. Solo quel giorno il figlio riceve la notizia del contagio e del fatto che sarebbe stata chiamata a minuti l'ambulanza per disporne il ricovero in struttura ospedaliera. Tuttavia il 118 di Camposampiero non ha ritenuto di procedere al pronto intervento e la donna era monitorata nell'area rossa del Bonora a Tachipirina, nonostante si sapesse che c'erano già dei casi monitorati nell'area della struttura». La famiglia della vittima ha chiesto alla Procura di esaminare il caso per valutare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali. La parola spetterà ora ai medici legali.

LA SITUAZIONE

La situazione al Bonora ha visto un numero crescente di contagi nelle ultime settimane fino ad arrivare ad otto casi in totale: cinque positivi tra gli operatori della struttura per anziani (le tre camerunensi dalle quali tutto ha avuto inizio, una operatrice socio-sanitaria croata e una italiana che lavoravano nello stesso reparto) e tre ospiti: oltre a Maria Fina, un'altra ultranovantenne e una signora che ha avuto dei contatti con le operatrici africane. Lunedì scorso c'è stato il terzo ed ultimo giro di tamponi tra gli operatori che hanno avuto contatti con i contagiati e gli ospiti dei reparti Ciliegio 2 e Acero. «Il rischio è circoscritto dove lavoravano le infermiere africane - aveva confermato nei giorni scorsi il direttore del Bonora Stefano Gallo- Noi rimaniano in allerta perchè il virus è subdolo e non sempre bastano le tre settimane di gestazione per capire se è presente o meno».

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

