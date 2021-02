LA DENUNCIA

ABANO «Ristori ai Comuni per l'imposta di soggiorno persa e briciole agli alberghi». È la sintesi di Federalberghi Terme, ma al contempo anche una denuncia della «grave miopia delle politiche governative per il settore del turismo». A fronte di un calo complessivo di fatturato che Federalbeghi stima in circa 250 milioni di euro nel 2020, gli hotel termali del bacino euganeo hanno ricevuto ristori per circa 3 milioni. Molto meglio è andata invece agli enti locali per quanto riguarda le mancate entrate da tassa di soggiorno. Tra il poco effettivamente incassato e i rimborsi, Abano e Montegrotto sono vicini centrare la previsioni di incasso messe in origine a bilancio rispettivamente di 3 e 1,3 milioni per il 2020.

«Serve un cambio di rotta questo il pensiero di Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto - ovvero una presa in considerazione di ristori di maggiore entità per il nostro settore. Questo sostegno accompagnerebbe le nostre imprese nel 2021 e ad esso sarebbe opportuno aggiungere un meccanismo perequativo, che colmi le lacune generate dai precedenti provvedimenti».

Agli imprenditori alberghieri, è l'accusa,nei mesi scorsi sono state assegnate cifre irrisorie, quasi non stessero accusando gravemente il colpo della pandemia. Con i Comuni, invece, il peso e la misura sono stati differenti, tanto da riconoscere il rimborso da parte dello Stato per il mancato gettito dell'imposta di soggiorno.

«Pur riconoscendo che anche ai Comuni sia dovuto un sostegno - continua Emanuele Boaretto - riteniamo che nel 2020 siano state minime le spese degli stessi per eventi e turismo, e alla stessa maniera non capiamo perché dallo stesso decreto Natale siano stati esclusi gli alberghi, finora destinatari di un magro indennizzo calcolato sul fatturato perso ad aprile, che hanno avuto crolli di fatturato dall'80 al 100% solo nel 2020, a fronte di un 2021 iniziato ancor peggio».

Federalberghi conclude con una richiesta. «Ora che i bilanci dei Comuni sono stati aiutati, riducano la pressione fiscale locale - conclude Emanuele Boaretto - ma soprattutto investano nella destinazione, secondo la ratio dell'imposta di soggiorno. Le amministrazioni pubbliche non si sentono in debito con il comparto del turismo?».

