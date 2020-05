LA DECISIONE

PIOVE DI SACCO «Aiutiamoci insieme». È l'appello del sindaco Davide Gianella, che ha disposto con una ordinanza la chiusura anticipata dei bar del comune di Piove in questo fine settimana. Il provvedimento prevede che nei giorni di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio i pubblici esercizi con attività di bar chiudano alle ore 20. Sono esclusi dalla chiusura anticipata pasticcerie, pub, gelaterie, ristoranti, gastronomie, pizzerie ed altre attività artigianali di generi alimentari. All'origine della decisione del sindaco la mancanza degli spazi nel centro cittadino, luogo molto frequentato per il rito dello spritz serale, che normalmente vede la pedonalizzazione di una ampia area. L'isola pedonale verrà attivata alla fine del mese.

Non solo un freddo provvedimento, ma anche un articolato pensiero che il sindaco di Piove esplicita per spiegare la decisione assunta: «Pur conscio delle molte difficoltà sopportate da chi gestisce un bar e si è visto chiuso per un lungo periodo, ho firmato questa ordinanza per questo weekend. Il problema sono i molti avventori, perché tutto sommato i baristi si sono dati da fare per il rispetto delle regole. Complice però un decreto pubblicato il 19 maggio, che ci sta facendo rivedere l'Osap - la tassa per l' occupazione degli spazi pubblici - compreso l'ampliamento dei plateatici, non è stato in alcun modo possibile prevedere l'anticipo della pedonalizzazione, che inizia la prossima settimana».

E prosegue: «È una scelta sulla quale ho riflettuto e mi sono confrontato con la mia squadra di governo, gli uffici comunali, la Prefettura, e alla fine, ho portato avanti questo provvedimento. Serve la responsabilità condivisa, perché l'emergenza non è finita. A Piove non ci sono state scene come quelle viste a Padova, però alcuni segnali da parte degli avventori ci sono stati già in questi giorni anche nella nostra città. Figuriamoci il weekend senza plateatico».

Gianella conosce bene ovviamente i locali del centro cittadino, che in estate utilizzano appunto le strade e le piazze pedonalizzate per dare spazio alla clientela. Accade in tempi normali, ancor di più è necessario con il distanziamento sociale previsto per evitare i contagi. «Sono conscio dell'ulteriore sacrificio, ma era assolutamente necessario prevenire problemi che poi non erano affrontabili né dal gestore del locale ove si presentassero, né dalle forze di Polizia, puntualizza Gianella. Per il sindaco di Piove è una scelta che guarda al futuro, al superamento di questa emergenza, e da sindaco, cittadino ed amministratore, in tutta coscienza, mi sono sentito di prenderla. Non è pensabile la tana libera tutti, serve il rispetto del distanziamento sociale e dell'uso della mascherina. Il rispetto di queste regole, e rispetto verso noi stessi, verso gli altri, verso la nostra città ed i nostri bimbi ed anziani, che sono quelli che più subiscono gli effetti di chiusure e distanziamenti. I nostri anziani incontrano i familiari attraverso i vetri delle strutture parlandosi al telefono, i nostri bimbi sono a casa da scuola, un sacrifico di tre sere si può fare». E conclude ricordando che «sul commercio stiamo mettendo in campo scelte di peso, sviluppando un super distretto a favore del nostro centro. Ora, però, è necessario ancora un sacrificio di tre giorni».

