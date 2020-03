LA DECISIONE

PADOVA Tre uffici chiusi a palazzo di giustizia. É il provvedimento assunto ieri dalla presidente del Tribunale Caterina Santinello. Svuotati i locali al secondo piano dell'edificio in cui sono ospitate le cancellerie penali del giudice monocratico. Un provvedimento inevitabile dopo che è stata ufficializzata la positività al Coronavirus di una dipendente ministeriale, in servizio proprio in quegli uffici. L'impiegata è a casa in quarantena, come del resto il marito e i figli, tutti risultati positivi.

La presidente Santinello ha disposto «la chiusura immediata dei tre uffici fino a completa sanificazione da parte della società incaricata delle pulizie, in conformità alle prestazioni straordinarie già richieste da tempo: prima acqua e detergenti comuni, poi detergenti a base di cloro e alcol». «I dipendenti con postazione lavoro nella stessa stanza - recita il provvedimento - vadano immediatamente a casa e contattino il medico curante». Tutti coloro che abbiano avuto uno stretto contatto con la collega, cioè secondo le indicazioni regionali un faccia a faccia a meno di due metri e di durata maggiore di 15 minuti, devono restare a casa e contattare il loro medico in attesa delle prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Si va frattanto verso la stesura di un protocollo per consentire lo svolgimento in videoconferenza delle udienze tributarie urgenti, con garanzia del contraddittorio in maniera che i verbali e l'esito dei processi siano inattaccabili. É la decisione assunta venerdì scorso nel corso della riunione cui hanno preso parte, assieme al magistrato Massimo Scuffi, presidente della commissione tributaria regionale (organo di appello delle commissioni tributarie provinciali), i rappresentanti di tributaristi, commercialisti, Agenzie delle Entrate del Veneto e i capi delle cancellerie delle commissioni tributarie. La nostra regione sarà la prima a dotarsi, entro il 15 aprile, di questo strumento. Al momento manca il decreto attuativo del Ministero delle Finanze per rendere possibile nei tribunali il lavoro da sistema remoto, ma le norme lo consentono, a condizione che sia rispettata la partecipazione di tutte le parti al processo tributario. Peraltro in questo settore il processo telematico era già stato previsto fin dal 2018 ma finora ha funzionato solo per il deposito degli atti, in quanto mancavano i decreti attuativi di spettanza del Mef per la celebrazione delle udienze.

Luca Ingegneri

