LA DECISIONEPADOVA Questo sarà l'ultimo giorno con la mascherina. Si potrà togliere, almeno all'aperto, a partire da domani. Lo ha deciso il governo alcuni giorni fa, dopo aver ricevuto l'indicazione del Comitato tecnico scientifico chiesta dal presidente del Consiglio. Il mondo della sanità però ricorda che la mascherina rimane fondamentale per impedire il contagio, soprattutto in luoghi chiusi e in caso di assembramento.I CONSIGLIUno...