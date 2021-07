Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEPADOVA Non ci hanno messo molto a decidere. Il Comune, una volta ricevuta la documentazione da Università e Regione, ha deliberato di adottare il piano urbanistico attuativo per l'area dell'ex distretto militare dove nascerà il Polo delle scienze sociali.«Teniamo molto all'operazione messa in atto dall'Università - ha sottolineato l'assessore all'Urbanistica Andrea Ragona - perchè recupera un parte importante della città e...