LA DECISIONEPADOVA Mascherine obbligatorie in centro storico e due nuove aree interdette alla manifestazioni dei No Green pass. Ecco le risposte all'impennata dei contagi e dei ricoveri. L'ordinanza sulle mascherine verrà firmata oggi dal sindaco di Padova Sergio Giordani mentre i nuovi divieti per le manifestazioni sono stati disposti dal prefetto Raffaele Grassi. È la stretta necessaria per cercare di frenare la corsa del virus in una...