LA DECISIONE

PADOVA Gli ospedali di Padova e provincia corrono ai ripari. E si attrezzano qualora i contagi da coronavirus tornassero a crescere in maniera prorompente, anche alla luce di quanto sta avvenendo dalla riapertura delle scuole. Si va dall'aumento di posti letto in terapia intensiva a Piove di Sacco a una tenda per proteggere dagli eventi atmosferici i pazienti che arrivano al pronto soccorso centrale dell'Azienda ospedaliera.

IL TIMORE

La decisione dell'Ulss 6 Euganea di aumentare i posti letto del reparto di terapia intensiva di Piove di Sacco è stata presa in vista di una possibile nuova ondata di contagi da coronavirus. Così il quinto piano dell'ospedale si allargherà di altri sette posti letto che serviranno per aiutare il Madre Teresa di Calcutta di Monselice nel caso in cui la terapia intensiva del Covid-hospital di Schiavonia dovesse tornare a riempirsi e servisse posto per i pazienti ordinari, cioè non Covid.

Nel periodo peggiore della pandemia, tra marzo, aprile e maggio, non si è arrivati in provincia di Padova a una carenza di posti letto tale da far preoccupare di non riuscire a ricoverare tutti, così come successo in Lombardia, ma l'azienda sanitaria locale ha deciso comunque di attrezzarsi per essere sicura che una situazione del genere non si verifichi. Ad aggiudicarsi i lavori è la Siram spa, azienda che si occupa principalmente di ottimizzazione energetica con sede principale a Milano e altre 130 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. I lavori di natura impiantistica elettrica vedranno un esborso complessivo di 80 mila euro. «Si tratta di modifiche a livello impiantistico che verranno fatta nei locali della ex Pediatria al quinto piano del nuovo monoblocco dell'ospedale di Piove di Sacco scrive nella determina del 30 settembre che affida i lavori alla Siram spa Tommaso Caputo, direttore dei servizi tecnici e patrimoniali dell'Ulss 6 Euganea A dirigerli sarà l'ingegner Francesco Marcolin».

LA RIORGANIZZAZIONE

Ma anche l'Azienda ospedaliera di via Giustiniani, come detto, prosegue con una propria organizzazione. Per i pazienti che arrivano al pronto soccorso sarà installata una tenda che li protegga in caso di vento o pioggia: «Per installare nel più breve tempo possibile la copertura necessaria per far fronte alle misure di contenimento per contrastare l'epidemia da Covid-19 scrive l'ingegner Giovanni Spina, direttore dei servizi tecnici e patrimoniali dell'ospedale universitario il tecnico competente ha chiesto all'impresa A.Z. Tende snc di Bovolenta di eseguire il montaggio anche in orario notturno». Il tutto per un valore complessivo di 980 euro. Un provvedimento ritenuto opportuno dal momento in cui in Azienda ospedaliera al momento si stanno concentrando tutti i pazienti Covid della provincia e anche casi più complessi provenienti da fuori.

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

