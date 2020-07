LA DECISIONE

PADOVA Alla fine, l'ancora non conclusa emergenza Covid ha avuto ragione di ogni ottimismo, sforzo organizzativo e professione di fede: la XXI Padova Marathon non si disputerà e non si correranno nemmeno le tradizionali stracittadine, anche se per queste è prevista una versione virtuale. Impedita dal lockdown di primavera, gli organizzatori avevano azzardato per la maratona padovana l'ipotesi del 20 settembre, investendo su una sollecita risoluzione della pandemia da coronavirus; ma la presa d'atto che la misura della distanza sociale ci terrà compagnia ancora a lungo ha tagliato la testa al toro: impossibile svolgere una manifestazione che convoglierebbe in Prato della Valle almeno 30mila persone, contando maratoneti, partecipanti alle stracittadine e pubblico.

L'ANNUNCIO

L'annuncio ufficiale della rinuncia definitiva è arrivato ieri mattina a palazzo Moroni, nel corso di un incontro indetto di concerto da Comune di Padova e Assindustria Sport. «Abbiamo sperato fino all'ultimo di poter correre tutti assieme - ha detto Leopoldo Destro, presidente della società gialloblu - ma siamo dovuti arrivare a questa decisione molto sofferta. In tutto il mondo le maratone vengono annullate: New York, Berlino, Boston solo per citare le più famose e importanti; e anche noi siamo costretti a rinviare tutto al 18 aprile 2021 quando, si spera, le condizioni saranno più favorevoli». Parole confermate dall'assessore allo sport Diego Bonavina: «La perdurante situazione di emergenza sanitaria non ci lascia alternative, le incertezze sono ancora troppe per allestire in tutta sicurezza una manifestazione complessa come la Padova Marathon». All'incontro erano presenti anche la consigliera provinciale con delega allo sport Loredana Borghesan, il presidente di Cvs Emanuele Alecci e il direttore di Promex Franco Conzato.

LA SOLIDARIETÁ

Ma la voglia di correre non viene certo meno e con essa l'impegno a favore di volontariato e charity. «Proprio per lanciare un segnale positivo - ha annunciato Destro - abbiamo deciso di rilanciare: proponiamo una corsa che vuole essere popolare, ma senza assembramenti. Ecco dunque le Stracittadine virtual edition, con le quali vogliamo coinvolgere quante più persone possibile, in una ventiquattr'ore non stop a scopo benefico. Il ricavato andrà infatti devoluto al Centro Servizio Volontariato di Padova, come ci sembra doveroso fare in questo 2020 in cui la nostra città è capitale europea del volontariato, fermo restando che le 27 onlus coinvolte dalla Padova Marathon potranno continuare a raccogliere fondi con le iscrizioni attraverso la Rete del Dono». In pratica, dalle 00.01 alle 23.59 di domenica 20 settembre ogni appassionato di corsa potrà scegliere una delle quattro distanze in programma (5, 10, 15 e 20 chilometri) e correrla dove vuole e quando vuole nell'arco della giornata. «Naturalmente - ha aggiunto Bonavina - perché questo abbia un senso si dovrà acquistare il pettorale della manifestazione e il pacco gara, per contribuire con 5 euro alla raccolta fondi». Le iscrizioni alla virtual edition si apriranno il 22 agosto e chiuderanno pochi minuti prima dell'evento. Dove acquistare i pettorali? In tre modi: in uno dei 114 punti vendita dei supermercati Alì e Aliper; oppure on line sulla piattaforma Endu; e infine attraverso una delle Onlus coinvolte nella Padova Marathon. Il diploma di partecipazione verrà inviato a tutti quelli che si registreranno sul sito della manifestazione (www.padovamarathon.com) e scaricando l'app Never Alone sarà possibile far conoscere il crono della propria prestazione. Gli organizzatori hanno anche precisato che chi aveva già pagato l'iscrizione alla Padova Marathon 2020 potrà spostare la propria quota su una delle due prossime edizioni.

Daniele Pagnutti

