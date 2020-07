LA DECISIONE

LIMENA Chiusi i battenti da ieri mattina al magazzino di logistica Sda a Limena dove si sono riscontrati 17 casi positivi (14 i lavoratori stranieri e 3 gli italiani), più una persona esterna all'azienda. L'Ulss ha già predisposti tutti i controlli e sta tracciando i contatti per verificare con quante e quali persone possano essere entrati in contatto i diciotto colpiti dal Covid-19. Anticipando un'ordinanza che molto probabilmente il sindaco Stefano Tonazzo avrebbe emesso in giornata, la dirigenza ha optato autonomamente per la chiusura e ha messo in isolamento fiduciario i suoi 51 dipendenti. Nel frattempo alla sede di via Visco 1 è partita la sanificazione dei locali.

LA TUTELA

«Ringrazio i responsabili di Sda per aver predisposto la chiusura a tutela sia dei propri dipendenti sia del territorio, in ogni caso io ho inviato anche una pec all'azienda per rendere nota la situazione. Ho anche parlato con il direttore dell'Ufficio Postale del nostro Comune - afferma il sindaco - che mi ha assicurato che la filiale Sda di Limena non era di supporto alle nostre Poste. La logistica trattata nel magazzino di via Visco infatti era solo da e per altri Comuni del padovano». Nessuna nota ufficiale invece arriva dalla sede centrale di Sda di Roma che, per ora, preferisce il silenzio sulla vicenda. «Il corriere Sda svolge il servizio per Poste Italiane - fanno sapere dall'ufficio stampa delle Poste - ma si tratta di un'azienda che fa sì parte del Gruppo Poste Italiane ma da esse indipendente».

L'ATTESA

A Limena si attende, ma con una dose di ottimismo, anche l'esito sui tamponi effettuati ai sei bambini e alle loro famiglie, che frequentavano il Centro Estivo di Sant'Antonino all'Arcella dove un ragazzino è risultato positivo al Coronavirus. Il campus dopo il contagio è stato chiuso ma, in questo mese, sono stati una trentina i ragazzini che lo hanno frequentato, tra questi anche i sei residenti a Limena in età da prima e seconda media. «Siamo in attesa dei risultati - precisa Tonazzo - ma nessuno presenta sintomi, quindi speriamo per il meglio. Abbiamo subito aumentato le misure di sicurezza considerati i micro focolai ma, per ora, anche dopo aver preso parte alla riunione con l'Ulss e Prefetto, per Limena non è prevista alcuna sospensione o soppressione delle attività ricreative per i ragazzi. Siamo certamente ancora più rigorosi nel seguire le norme di sicurezza».

L'AUMENTO

Sono saliti invece da tre a cinque i casi nella confinante Villafranca. «Abbiamo due nuovi positivi al Covid 19 ma ce lo aspettavamo - spiega il sindaco Fausto Dorio - si tratta infatti di altre due persone afferenti allo stesso nucleo familiare che sono risultate positive al tampone e sono in isolamento fiduciario. Resta quindi in vigore l'ordinanza che ho emanato l'altro giorno e che sospende tutte le manifestazioni, anche quelle già in partenza che possano creare occasione di assembramento». Il Coronavirus è riapparso ieri anche sul territorio comunale di Mestrino. «L'Ulss ci ha comunicato che due persone residenti in paese sono risultate positive e ora si trovano in isolamento fiduciario, pur non presentando i sintomi della malattia. Sono in buona salute - spiega il sindaco Marco Agostini - Voglio sottolineare che le due persone risultate positive non hanno contratto il Coronavirus sul territorio di Mestrino. In relazione ai tracciamenti effettuati tra i contatti avuti dai due contagiati si è reso necessario mettere in isolamento fiduciario altre dodici persone. Raccomando a tutti i miei concittadini di continuare a seguire scrupolosamente le norme anticontagio emanate dall'autorità sanitaria».

Luisa Morbiato

