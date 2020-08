LA DATA

PADOVA L'appuntamento con la storia è lunedì 24 agosto. Da quel giorno infatti nulla impedirà più alle ruspe di mangiarsi anche l'ultima palazzina di via Anelli e cancellare il Bronx. I tempi ormai sono dettati: entro la settimana o al massimo all'inizio della prossima la società che sta facendo la bonifica dell'amianto concluderà i lavori. Lo Spisal ha dato appuntamento a tutti il 21 agosto per l'ultima verifica sui locali bonificati. E' stato così per ogni piano di ogni palazzina in questi mesi. Un controllo continuo.

Quello è un venerdì. Il 24 invece i demolitori di Brenta Lavori tornati dalla ferie avranno mano libera. E in una settimana chiuderanno il conto che hanno aperto la mattina del 9 dicembre scorso. Un avvenimento che si attende dal 16 luglio del 2007, quando l'ultima palazzina del complesso, diventato la base dello spaccio di droga di tutto il Veneto, fu murata. Un'operazione gigantesca che coinvolse centinaia di nuclei famigliari innocenti fatti traslocare in case pubbliche. La demolizione sarebbe dovuta terminare addirittura prima del dicembre scorso. Il Comune la attende come l'acqua, dal momento che deve dare allo stato tutta l'area pulita. Lì andrà, secondo i piani del ministero dell'Interno, la nuova Questura. In cambio la città avrà lo spazio dell'ex caserma Prandina, in corso Milano.

Poi ci si è messo di mezzo l'amianto. Nelle piastrelle della colla di cucine a bagni. Su quasi 300 unità abitative più della metà è risultato da bonificare, costringendo a una mappatura completa. Piano piano le sei palazzine sono state sgomberate dai mobili e ripulite. E i tempi dell'accordo con il Demanio, stabiliti dall'intesa del 20 giugno del 2018 che prevedevano che la Prandina fosse permutata entro il 31 dicembre 2019, sono stati prolungati. I termini dell'intesa sono vantaggiosi per entrambi. Per i 12.700 metri del complesso di via Anelli il Comune avrà i 38 mila della Prandina. Ma nell'ex Bronx dovrà dare una potenzialità edificatoria di 63.810 metri cubi pari a 5 metri cubi per metro quadro.

Lo stato invece costruirà la nuova questura con un investimento fra i 25 e i 31 milioni. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha stanziato 50 milioni a metà ottobre 2019. La Questura dovrebbe raggruppare tutti gli uffici sparsi a Padova, dalla Stradale alla Mobile, e ospitare 600 uomini. Per questo si pensava a una torre di 12 piani con due edifici più bassi. Nel frattempo il Comune pagherà l'affitto dell'Ufficio immigrazione nei locali della Cittadella di proprietà di Mps, 120mila euro annui per sette anni. Questa cifra allunga il conto di un parto non certo indolore per liberarsi dal ghetto. La fine di via Anelli è costata finora quasi 18 milioni di euro. Oltre 2,2 milioni per lo sgombero e l'accompagnamento di 700 residenti trasferiti in case Ater. Per questo il Comune ha consegnato all'Ater aree edificabili per 5 milioni di euro. L'acquisizione degli appartamenti dai vecchi proprietari e in misura minore dallo stesso Ater è costata 8,6 milioni. L'acquisto dell'ex moschea, 186 mila euro, la demolizione 600 mila euro più le spese per l'amianto, circa 400 mila euro, oggetto di un appalto specifico, vinto dalla Eureka di Marghera. Più 30 mila di spiccioli per far fuori i mobili rimasti. E pure due vecchie auto spuntate dai sotterranei.

