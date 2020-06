LA CURIOSITÀ

PADOVA Quell'urlo tra gli sportivi è famoso tanto quello di Munch tra gli appassionati di pittura. Perché dal 1982 è diventato il simbolo della vittoria dell'Italia ai Mondiali di Spagna, con la finale al Bernabeu vinta 3 a 1 sulla Germania. E il raddoppio è stato firmato proprio da Marco Tardelli, il protagonista di quella corsa di gioia, con la bocca spalancata per l'entusiasmo. Ma la galoppata impressa nella mente dei tifosi nasconde un segreto che solo oggi è venuto alla luce: il centrocampista azzurro nei parastinchi nascondeva un santino di Sant'Antonio, che gli aveva regalato una supporter del Vicenza. E' stato lo stesso Tardelli a confermare la storia e ad aggiungere anche come pure suo padre è molto devoto al Taumaturgo.

E a svelarlo è stato un articolo scritto sul Messaggero, il mensile antoniano, che riporta anche una breve testimonianza dell'ex giocatore, oggi commentatore televisivo. «Era una piccola immagine con il volto del Santo - ha confessato - e l'ho sempre tenuta addosso durante i mondiali del 1982. L'ho custodita all'interno dei parastinchi, perché non volevo perderla. Era ben stretta dentro alle protezioni. Mio padre Domenico si rivolgeva spesso a Sant'Antonio, ma il santino mi è stato donato da una tifosa vicentina. Io l'ho preso, l'ho messo in una valigia quando sono partito per i mondiali e devo dire, visto come sono andate le cose, che ho fatto proprio bene».

Tardelli, poi, nel ricordare la devozione del padre, un operaio all'Anas che aggiustava le strade, ha anche ripercorso la sua infanzia. «Sono cresciuto in una famiglie umile - ha detto - Non avevamo una lira, eppure a noi quattro fratelli non è mai mancato nulla. Mia madre ci ha cresciuto a pane, formaggio e concretezza. E miei genitori hanno sempre insistito nell'inculcarci i veri valori della vita». «Ma oltre a loro - ha detto ancora - devo sempre ringraziare anche un'altra persona, cioè padre Bianchi, perché ho cominciato ad amare il calcio, che poi è diventato la mia professione, proprio grazie a lui. E così, anche se ero l'ultimo della classe perché a scuola non sono mai andato bene, ero il primo sul rettangolo di gioco».

Tardelli ha poi svelato che, nonostante il santino con l'immagine di Antonio gli abbia portato fortuna non va spesso in chiesa. «Entro con il contagocce - ha detto - ma quando sono tormentato cerco sempre di confrontarmi con Dio. Ma, lo ammetto, ho pregato, e tante volte, per il calcio».

Ni.Co.

