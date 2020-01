LA CURIA

PADOVA Chi nel polverone dell'affaire don Marino si è trovato suo malgrado è la diocesi, a partire dal vescovo Claudio Cipolla. L'esplosione del caso con la comunicazione delle dimissioni pubblicata su Facebook dal parroco stesso ha travolto la Curia, che non ha celato il fastidio per la dimensione mediatica assunta dalla vicenda. Dopo qualche giorno di silenzio il numero uno della Chiesa padovana è intervenuto mantenendo una linea ferrea: «L'unica sede per dirimere la questione è il tribunale ecclesiastico». Il primo pronunciamento del vescovo risale all'11 gennaio, quando il parroco dimissionario ha lasciato la canonica dopo aver dichiarato di pretendere spiegazioni sull'invito a dimettersi. Quella sera a messa il vicario generale monsignor Giuliano Zatti ha letto le motivazioni dell'allontanamento davanti ai fedeli attoniti, quasi arrivati alle mani. «Sono giunte varie segnalazioni per comportamenti non conformi allo stato clericale che hanno consigliato l'apertura di un'indagine e un provvedimento di rimozione» citava il messaggio. Nei giorni successivi un exploit clamoroso di don Marino ha fatto tremare la Curia: «Mi cacciano? Faccio i nomi dei preti pedofili».

Il 15 gennaio la mordace risposta del vescovo: «Si prenda le responsabilità di ciò che ha detto. Se ha le prove, me ne dia conto e si rivolga anche alla procura». Monsignor Cipolla ha sottolineato come l'ex parroco abbia sbandierato le accuse con un atteggiamento «Lesivo della reputazione della Chiesa, che distrae l'attenzione dai fatti che lo riguardano».

Una settimana dopo, mentre la procura apriva un fascicolo e convocava don Marino, il vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico monsignor Tiziano Vanzetto aveva spiegato come i tempi del processo siano ancora impossibili da determinare: «Nella fase istruttoria si raccolgono le prove, poi l'accusato ha la possibilità di difendersi. Salvo ricorsi potrebbe volerci qualche mese. Anche le pene sono varie, dalla penitenza alla dimissione perpetua. Oppure la psicoterapia». La voce del vescovo si è sentita l'ultima volta domenica, alla marcia della Pace a Piove di Sacco: «Dio sta dove ci sono le ferite della storia e le discordie sono ben presenti nella vita di ognuno, anche nella Chiesa» ha fatto intendere il prelato con un tacito riferimento che fin troppo calza con l'attuale situazione di San Lorenzo.

