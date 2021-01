LA CURA

PADOVA Quattro giorni di full immersion. E' iniziata ieri e si protrarrà fino a dopodomani la vaccinazione contro il Covid di quasi mille volontari della Croce Rossa di Padova.

«Si tratta di vaccini Pfizer Biontech che, come noto, prevedono due inoculazioni: la prima che viene effettuata ai volontari del Comitato di Padova fino a domenica sera - argomenta il presidente Giampietro Rupolo - la seconda a ventuno giorni di distanza. Questo significa che tra circa un mese, alla metà di febbraio, tutti i volontari che avranno aderito alla campagna vaccinale saranno coperti nei confronti del rischio di contrarre la malattia».

Questo permette ai vertici della Cri di ipotizzare due tipi di scenari, entrambi molto positivi. «Innanzitutto il rischio di ammalarsi durante il servizio si ridurrà significativamente, fino quasi allo zero. Naturalmente non dovremmo rimuovere o rinunciare ai dpi e a tutte le attenzioni fin qui adottate - riflette Rupolo - la prudenza non è mai troppa e non sappiamo con precisione se il vaccino copre anche nella trasmissione del virus. In senso altruistico bisognerà dunque continuare con tutte le precauzioni del caso».

«Il secondo scenario attiene cosa possiamo fare noi nei confronti della popolazione, possiamo cioè diventare vaccinatori. Importante strumento per la sanità pubblica, saremo in grado sia di vaccinare la popolazione generale nel nostro ambulatorio, sia di creare piccole équipe vaccinali mobili che si recheranno a casa delle persone fragili, dei grandi anziani, degli ammalati cronici, di chi non può muoversi, per vaccinarli in tutta sicurezza».

In totale, alla fine della quattro-giorni, saranno oltre 850 i volontari Cri del Comitato di Padova ad aver aderito alla campagna @iomivaccino. Intanto il Comitato ha scelto di supportare i bimbi di Aycha, la donna uccisa nel sonno a Cadoneghe dal marito lo scorso novembre. Aycha era assistita dall'ambulatorio sociale della Cri ed era mamma di tre bambini. «Vogliamo appoggiare la raccolta fondi a suo nome indetta dal Comune di Cadoneghe per aiutare i bambini rimasti orfani di madre e con il padre in carcere». Chiunque volesse seguire la scelta del Comitato può liberamente fare una donazione spontanea e personale. Per info e donazioni: www.cripadova.it, www.cadoneghenet.it

