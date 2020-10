LA MANIFESTAZIONE

PADOVA C'è chi dice che con la cultura non si mangia. E invece la piazza di ieri sera dimostra l'esatto posto. Chi mangia producendo cultura c'è, esiste, ma non viene riconosciuto e deve servirsi di un sistema contrattuale obsoleto. Il corteo è partito alle 17 da piazza Garibaldi dove una delegazione di una trentina di persone delle Maestranze dello Spettacolo si è radunata con grossi bauli con le rotelle. I bauli che di solito contengono cavi, costumi, strumenti e tutto ciò che serve per lavorare. Bauli che simboleggiano la loro vita, l'alzataccia alle 5 di mattina per allestire uno spettacolo, una vita senza orari e dedicata a una passione. Alla manifestazione ha preso parte anche il Cso Pedro, con uno striscione di sostegno.

LE RICHIESTE

«Siamo qui per chiedere una riforma seria dice Jacopo Pesiri, cantante lirico con contratto intermittente I nostri contratti sono obsoleti, sono stati redatti prima dell'avvento di internet, non possono andar bene al giorno d'oggi. Non diciamo che fermarsi è sbagliato, se serve a frenare la pandemia ci fermiamo ma chiediamo un sostegno, così come tutte le altre categorie di lavoratori che il coronavirus ha messo in ginocchio». Un cartello con la scritta Vissi d'arte campeggiava sul suo petto, dalla Tosca. Si viveva d'arte, ora non più. La manifestazione, in realtà, doveva essere un sit-in statico in piazza Antenore dalle 18. Almeno questo era il programma autorizzato dalla questura. Davanti alla Prefettura ci sono arrivati, certo, ma sono partiti da piazza Garibaldi, percorrendo il Liston e svoltando in via San Francesco, un percorso che esulava da ciò che era stato autorizzato. Sotto le finestre della Prefettura ci sono arrivati battendo a ritmo sui bauli gridando «Reddito, diritti, dignità». E in piazza Antenore la folla è aumentata, superando le 200 persone, tra simpatizzanti e persone del mondo della scuola.

«Vengo da Cipro, ho lasciato una brillante carriera come ingegnere elettronico racconta Stavos, cantante lirico Sono davvero stanco di vedere la patria dell'opera morire. Ho deciso di studiare canto perché è una mia grande passione e come me migliaia di persone vengono dall'estero perché l'Italia è la madre dell'opera lirica. L'Italia è musica. E la stanno facendo morire». I manifestanti non chiedono solo sussidi, indennità o bonus che peraltro molti non hanno potuto ricevere proprio per le caratteristiche dei loro contratti che, spiegano, li rendono invisibili allo Stato. Chiedono di essere riconosciuti come lavoratori, membri produttivi della società.

LE STORIE

«Abbiamo deciso di aiutare questi lavoratori e lavoratrici anche senza che avessero la tessera del nostro sindacato dice Luca Dall'Agnol di Adl Cobas Serve un nuovo sistema, queste persone hanno affitti, bollette, spese per i figli da sostenere. C'è bisogno di continuità più che di un bonus una tantum. I soldi del Recovery Fund potrebbero essere usati per migliorare sanità e trasporti ma anche per gli ammortizzatori sociali, questo dovrebbe fare un Paese civile. Ed è giusto che chi ha di più faccia di più quindi serve una patrimoniale. Non devono essere sempre i soliti a pagare».

Ad un certo punto, dopo essere arrivati in piazza Antenore, alcuni manifestanti hanno preso i 30 bauli con le rotelle e li hanno spostati di fronte alla porta della Prefettura, creando un vero e proprio muro, i cartelli Vissi d'arte e Cultura è lavoro ben visibili. Poi tre persone sono salite nell'ufficio del prefetto Renato Franceschelli. «Ora basta», gridano i manifestanti. Basta rimandare, basta sfruttamento, basta incertezza.

I TIMORI

«Più di qualcuno potrebbe perdere il lavoro fa notare Enrico Zulian, socio della cooperativa Città invisibile che organizza eventi Noi da febbario abbiamo visto un calo dell'80 per cento del fatturato e gli aiuti copriranno all'incirca l'1 per cento. Per carità, non siamo negazionisti, il virus c'è e va combattuto ma non è questo il modo di trattare i lavoratori. Nella mia cooperativa stiamo facendo di tutto per abbattere i costi così da non dover mandar via nessuno degli 8 soci. Ma altri magari non ce la faranno».

Un momento di tensione si è registrato verso la fine della manifestazione quando si è avvicinato un gruppetto di giovani di un collettivo di sinistra, subito allontanato dagli stessi manifestanti che non volevano incidenti. Dopo quasi quaranta minuti di colloquio, ecco ricomparire i tre saliti dal prefetto. «Abbiamo ricevuto una risposta positiva riferisce Dall'Agnol Il prefetto trasmetterà le nostre richieste al ministero del Lavoro e della Cultura, con particolare riferimento all'apertura del tavolo sulla riforma dei contratti per ridisegnare una nuova carta dei lavoratori dello spettacolo. Fondamentali saranno le manifestazioni che si svolgeranno in altre città per dare ancora più forza alle nostre istanze».

Silvia Moranduzzo

