LA CRONACA PADOVA Sapevano che ieri mattina l'ufficiale giudiziario, mandato

LA CRONACAPADOVA Sapevano che ieri mattina l'ufficiale giudiziario, mandato dal Tribunale, sarebbe arrivato, scortato dalla polizia. E sapevano che questa volta - la sesta in tre anni - sarebbe stata quella definitiva. Per questo la famiglia che occupava abusivamente l'appartamento al civico 36 di via Palestro, ha chiamato i rinforzi: così sono arrivati i militanti del Comitato di lotta per la casa che hanno deciso di usare la forza contro i poliziotti di Volanti e Reparto Mobile. Momenti concitati che hanno portato all'arresto di due...