LA CRONACA

PADOVA Quattro poliziotti sono finiti al pronto soccorso a seguito dell'aggressione subìta mercoledì sera in Prato della Valle, durante un controllo del rispetto delle norme anti-Covid. I cinque autori del violento scontro sono finiti in manette. Erano le 20 quando gli agenti del reparto prevenzione crimine e delle volanti si sono recati sull'isola Memmia. Nei giorni precedenti erano arrivate diverse segnalazioni alla questura da parte dei residenti della zona che riportavano come il bivacco giovanile si fosse spostato dalle Piazze e dal Duomo a Prato della Valle, che poi la mattina si presentava allo sguardo insudiciato da immondizia di vario genere, dalle bottiglie di vetro vuote alle cartacce. Per non parlare degli schiamazzi notturni o della sensazione di pericolo per coloro che rientravano a casa la sera, passando accanto a questi ragazzi già alticci verso l'ora di cena.

IL CONTROLLO

Così il questore Isabella Fusiello ha deciso di intensificare i controlli nella zona ed ecco che mercoledì sera, come ormai accade ogni settimana, gli agenti si sono ritrovati di fronte a un nutrito gruppo di ragazzi. Saranno stati una ventina di giovani tra i 18 e i 30 anni, seduti sui muretti dell'isola Memmia. Bevevano alcolici, fumavano sigarette o marijuana, tutti con la mascherina abbassata e decisamente troppo vicini. Un vero e proprio assembramento. Gli agenti si sono avvicinati e hanno chiesto ai ragazzi i documenti. La maggior parte è scappata via a gambe levate, ben sapendo che sarebbe scattata quantomeno la contravvenzione per il mancato rispetto delle norme anti-contagio, ma in cinque sono rimasti e si sono dimostrati fin da subito violenti, spinti anche dall'alcol. Hanno cominciato ad aggredire i poliziotti con calci, pugni e spintoni. Uno dei giovani, Henry Wladimir Trivino Estupinan, ecuadoriano di 25 anni, ha prima colpito al volto un agente, poi lo ha afferrato con forza per la divisa e gli ha strappato violentemente la mascherina dalla faccia, quasi un gesto di sfida e sdegno oltre che un attacco fisico. Nel frattempo, Erjon Bytiyci, albanese di 27 anni, ha deciso ha cercato di afferrare la pistola di uno degli agenti, custodita nella fondina. Alla fine a prevalere sono stati i poliziotti, anche grazie ai rinforzi.

I PROTAGONISTI

Sono stati arrestati per resistenza, minaccia, violenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso Henry Wladimir Trivino Estupinan e il fratello Elvis Glosver, 28 anni, Victor Eduard Angulo Quinonez, anche lui ecuadoriano di 28 anni, Bytiyci e Maisa Haj Hassen, 19 anni padovana di origine magrebina fidanzata di Henry. Bytiyci ha sulle spalle anche l'accusa di tentata rapina mentre il 28enne Trivino Estupinan e Haj Hassen sono stati trovati in possesso di due dosi di marijuana, del peso di poco più di 5 grammi l'una e poco meno di un grammo l'altra, quindi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Per i 5 arrestati in esito a rito direttissimo è stata comminata la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di uscita dalle 19.30 alle 6. Difensori hanno chiesto per tutti rimessione termini a difesa.

I PROVVEDIMENTI

Ma non è finita qui. Gli arrestati hanno violato anche le norme anti-Covid dato che avevano creato assembramento e avevano tutti la mascherina abbassata, perciò sono stati multati. I cinque sono tutti noti alle forze dell'ordine, chi per reati precedenti, chi perché sottoposto altre volte a un controllo per verificare il rispetto delle norme anti-contagio. Hanno tutti il permesso di soggiorno in regola e sono stranieri di seconda generazione. Henry Wladimir e Maisa sono fidanzati e non sono poche le fotografie che hanno postato sui social che li ritraggono abbracciati in Prato della Valle, evidentemente un luogo che frequentano molto. I due non passano del tempo insieme solo come fidanzati. Lui è conosciuto in città come El Loco, il pazzo, e nell'agosto dello scorso anno è stato arrestato dall'Arma per rapina e tentata estorsione, reati ai quali ha preso parte anche la fidanzata, allora 16enne. In quell'occasione El Loco ha picchiato la vittima per rubargli il tablet, spalleggiato dalla sua banda. I poliziotti finiti al pronto soccorso hanno riportato diverse lesioni, uno ha ricevuto una prognosi di 15 giorni, due di 7 e un altro di tre.

Silvia Moranduzzo

