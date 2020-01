LA CRONACA

PADOVA «Io non ti pago proprio nulla. Chiama pure la polizia, poi torno a prenderti». Non ha dovuto fare i conti soltanto con la paura e la scarica di adrenalina Alessandro Cabrelle, rapinato ieri mattina nella centralissima tabaccheria Al Duomo. Ha dovuto sentirsi sfidato, sbeffeggiato, apertamente e pesantemente minacciato. Il tutto per un pacchetto di sigarette, un accendino e l'assurda sfacciataggine di uno sconosciuto.

Sconosciuto che è poi stato protagonista di un arresto teatrale, atterrato dai poliziotti nella gremita piazza delle Erbe e identificato nel pregiudicato Bilal Ouertani, tunisino di 30 anni. Contro il tabaccaio non ha usato il coltello che aveva in tasca, ma il negoziante è comunque finito all'ospedale. Non è successo a tarda sera, né in un quartiere malfamato. È successo alle 10 di un giovedì mattina in via Monte di Pietà, tra piazza dei Signori e piazza Duomo, nel cuore del centro storico. È successo in una tabaccheria frequentatissima, davanti all'ufficio postale, accanto a un bar dove decine di persone facevano colazione. Eppure è successo e il modo in cui la rapina è stata consumata rende il fatto ancor più incredibile.

LA DINAMICA

Sono le 10 quando Ouertani varca la soglia, le telecamere lo immortalano. Chiede un pacchetto di sigarette e mentre il gestore gli volta le spalle per recuperarle dallo scaffale, allunga la mano e intasca uno degli accendini in esposizione. Cabrelle nemmeno se ne accorge, ma non può sfuggirgli il fatto che lo straniero, afferrato il pacchetto, si volta e imbocca l'uscita. Il tabaccaio lo richiama, gli ricorda che deve saldare il conto. Si tratta di 5,70 euro, ma il tunisino lo spiazza: «Non pago proprio niente, ti conviene stare zitto se non vuoi farti male» e tranquillamente accende una sigaretta uscendo dalla porta.

Il titolare è attonito, il nordafricano è ancora all'esterno. Digita il 113 e si precipita fuori: sono le 10.02. Cabrelle si affaccia, intima allo straniero di pagare, gli dice di essere al telefono con la polizia. La sfacciataggine di Ouertani diventa violenza: «Ah si? Chiamali pure, vedrai poi come torno a cercarti, vedrai» gli grida rientrando e sporgendosi verso il bancone. Poi esce e a passo svelto si infila in via Manin. È passato circa un minuto dalla chiamata e una pattuglia della Volante arriva nelle piazze.

I SOCCORSI

Cabrelle aveva fornito una parziale descrizione dell'uomo e dell'abbigliamento, la polizia adocchia un sospettato in piazza delle Erbe. Accostano all'angolo con via dei Fabbri, gli intimano di fermarsi: è l'uomo che stanno cercando. Mentre arriva anche una pattuglia del commissariato Stanga, Ouertani fa uno scatto, sembra voglia estrarre qualcosa dalla tasca. I momenti sono convulsi: un agente avvia la procedura per l'uso del taser, ma un collega è più rapido e sorprende il tunisino alle spalle, atterrandolo. Lo straniero oppone resistenza, ferisce lievemente due agenti. Lo ammanettano tra i curiosi assiepati. Qualcuno azzarda un applauso, qualcun altro grida «Bravi!».

Bilal Ouertani, senza fissa dimora noto per spaccio e furti, è arrestato per rapina. Vi si aggiunge l'aggravante di essere stato armato: l'oggetto che cercava di estrarre dai jeans era la lama di un coltello priva del manico e, anche se in tabaccheria non l'aveva usata né mostrata, è andata comunque ad appesantire la sua già grave situazione. C'è poi una triplice denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che per porto abusivo di armi. I due agenti sono stati medicati al pronto soccorso e dimessi con una prognosi di due giorni.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA