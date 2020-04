LA CRISI

PADOVA Il Coronavirus si abbatte anche sul settore fieristico ed espositivo. Un'industria con un forte impatto positivo sull'economia globale che contribuisce anche allo sviluppo della ricerca, della conoscenza e aiuta a stimolare l'innovazione in molti settori. Per questo motivo, secondo il vice presidente di Asal-Assoallestimenti, l'architetto padovano Marco Fogarolo, l'emergenza sanitaria potrebbe provocare danni incalcolabili. La Fogarolo allestimenti srl, nata a Padova nel 1925 come falegnameria, oggi opera nel campo dei servizi alle imprese con particolare attenzione a garantire allestimenti chiavi in mano per tutto quello che riguarda gli allestimenti: fiere, eventi, congressi, mostre e showroom aziendali.

Dottor Marco Fogarolo, il comparto di allestimento per fiere ed eventi è in ginocchio. Come vi state organizzando in azienda?

«Il nostro settore è completamente fermo. Le fiere e tutti gli eventi sono state tra le prime attività a chiudere, già con i primi decreti regionali del 23 febbraio e molto probabilmente saranno tra le ultime a riaprire. Non lavoriamo da due mesi e stimiamo che le prospettive per una lunga inattività si prolungheranno per ulteriori dodici mesi; una situazione molto difficile da gestire. Oggi stiamo proponendo strutture per il distanziamento nei luoghi di lavoro basate sui telai modulari in alluminio utilizzati negli allestimenti per le fiere».

Siete preoccupati per i vostri dipendenti?

«La nostra è una piccola realtà, con una decina di dipendenti. Tutti i collaboratori sono in cassa integrazione a zero ore dall'11 marzo. Per noi è una situazione completamente nuova, perché in oltre novant'anni di attività, non siamo mai ricorsi agli ammortizzatori sociali. Stiamo ottenendo i primi riscontri dal settore delle barriere per il distanziamento sociale, con i primi ordinativi, ma al momento non possiamo prevedere di ripartire al 100% con la produzione, speriamo di poter arrivare a gestire un 30% della capacità produttiva».

La sua realtà aziendale rischia di perdere il 90, se non il 100% del fatturato trimestrale. Come farete a rispettare tutti gli adempimenti burocratici?

«Le previsioni sono di almeno sei mesi a fatturato zero o quasi, salvo l'apertura di nuovi mercati legati al mercato delle protezioni. Certamente ha aiutato il primo Dpcm Cura Italia che per il nostro settore ha previsto lo spostamento delle scadenze fiscali di alcuni mesi, ma che non sarà certamente sufficiente».

Quanti eventi fieristici avete annullato in Italia ed Europa? «I dati ufficiali parlano ad oggi di 138 manifestazioni fieristiche annullate o spostate, alcune già al 2021, nel solo territorio nazionale. Per la nostra realtà sono state particolarmente sentite la cancellazione di alcune manifestazioni internazionali ubicate nel Nordest, come Vinitaly e Cosmoprof».

Siete fiduciosi di ripartire come prima?

«Ritornare alla normale quotidianità lavorativa sarà un'attesa lunga e difficile. È necessario iniziare fin da oggi a ragionare su come saranno le fiere e il nostro lavoro alla ripartenza».

Giancarlo Noviello

