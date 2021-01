COLDIRETTI

PADOVA «Nella nostra provincia - ha affermato Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - il settore orticolo sta risentendo della crisi legata alla pandemia: il canale Ho.Re.Ca., vale a dire la ristorazione e il circuito alberghiero, comprese le mense, è sostanzialmente chiuso e l'unico sbocco per le grandi quantità di prodotti ortofrutticoli restano la grande distribuzione organizzata, la vendita all'ingrosso e altri canali commerciali. Qualche esempio? Le zucche vengono pagate agli agricoltori circa 20 centesimi al chilo per la varietà butternut e fino a 70 centesimi per le altre tipologie, il radicchio rosso oscilla fra i 20 centesimi del tondo ai 40 centesimi del rosso Verona e rosso lungo, il variegato viene pagato un po' di più ma ha dei costi di produzione più elevati, le verze 25 centesimi al chilo, il cavolo cappuccio 35 centesimi. A soffrirne sono tutte le colture orticole della Bassa Padovana, comprese le patate pagate 20 centesimi e i finocchi 70 centesimi, solo per citarne alcuni».

La pandemia, sottolinea Coldiretti, ma anche le nuove dinamiche commerciali hanno accentuato la crisi dei prezzi e accelerato le trasformazioni aziendali, «ma a rimetterci sono i produttori, che si trovano con guadagni inferiori alle spese sostenute, al punto che per evitare di lasciare prodotto invenduto nei campi e contenere le perdite molti imprenditori hanno scelto di ridurre sensibilmente la produzione».

Su una precisa richiesta di Coldiretti, aggiunge Bressan, «la Regione ha ampliato la possibilità di accesso ai ristori proprio alle aziende orticole che rischiavano di rimanere escluse».

Coldiretti sottolinea che lo stanziamento è relativo alla misura straordinaria 2.1.1 Covid 19 del Programma di sviluppo rurale che, grazie alla disponibilità di 23 milioni di euro, ha aiutato oltre seimila imprese dei vari comparti in sofferenza: dall'orticolo al florovivaistico, dagli allevamenti alle fattorie didattiche e alle strutture agrituristiche. «Questo disimpegno del residuo finanziario predisposto dalla giunta del Veneto - conclude Coldiretti - completa definitivamente l'operazione rivolta alle realtà agricole che non si sono mai fermate, garantendo occupazione anche durante il lockdown e la fornitura di cibo a milioni di cittadini attivando, inoltre, iniziative di solidarietà per famiglie in difficoltà, persone bisognose, e non trascurando neppure l'attenzione al fenomeno in crescita delle nuove povertà».

