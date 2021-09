Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Se non si vuole disperdere la spinta alla crescita, oggi attestata intorno al 6%, bisogna agire sul fisco». Lo dichiara il presidente Ascom Patrizio Bertin, che aggiunge:«Bisogna mettere mano al cuneo fiscale. In Italia è particolarmente alto e non favorisce il tasso di occupazione che in Italia è pari al 59%, contro il 76% della Germania e il 75% della Gran Bretagna. La questione è semplice continua ed è riscontrabile in una...