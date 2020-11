GLI ESERCIZI PUBBLICI

PADOVA Nel mirino delle forze dell'ordine, per motivi diversi, in questi giorni sono finiti il ristorante Corte dei Leoni di via Boccalerie e il bar Pani di via Marsala, entrambi locali conosciuti del centro storico cittadino.

LA SFIDA

Il primo venerdì sera ha tenuto aperto e ha ricevuto la visita della polizia che controllava eventuali violazioni all'ultimo decreto Conte, che prevede la chiusura di bar e ristoranti alle 18. «Ho tenuto aperto per la stessa ragione di martedì scorso spiega il titolare, Emanuele Boccardo Era un gesto significativo contro una situazione che ritengo ingiustificata, un moto di rabbia e di orgoglio. Non si conosce un caso di cluster nato all'interno di un ristorante in questi mesi, mesi durante i quali abbiamo sentito parlare di monopattini elettrici e banchi a rotelle. Non è più possibile pagare l'incompetenza e le scelte scellerate delle persone che ci stanno distruggendo Sono venuti a cena diversi clienti per dimostrare la loro solidarietà, consapevoli che potevano arrivare le forze dell'ordine». Che in effetti sono arrivate. Prima è arrivata la guardia di finanza e poi la polizia. «Li abbiamo accolti con garbo e loro sono stati altrettanto garbati racconta Boccardo Non ce l'abbiamo con loro, comprendiamo il loro difficile ruolo in questo momento perciò non ho mai avuto intenzione di ostacolare il loro lavoro o mettermi contro le forze dell'ordine, ci mancherebbe». Quella sera gli agenti hanno compilato il verbale di fronte al titolare del ristorante che, la mattina seguente, è dovuto andare in questura per la notifica del provvedimento di chiusura del locale per cinque giorni. La multa ammonta a 280 euro. «Sono stati davvero gentili, mi hanno detto che per pranzo potevo restare aperto e la chiusura partiva da domenica visto che quando sono andato da loro era già tarda mattinata dice il ristoratore Non discuto il lavoro delle forze dell'ordine. Se questo è il prezzo per dimostrare il mio dissenso nei confronti di una politica ingiustificata e far arrivare un messaggio lo pagherò volentieri. Intanto obbedirò alla chiusura di cinque giorni e pagherò la multa».

IN VIA MARSALA

Diverso il discorso per il bar Pani. Il socio del locale del centro storico, Vittorio Aliprandi, già parlamentare della Lega e consigliere comunale, si è visto sospendere la licenza per 30 giorni dopo che domenica scorsa gli agenti sono dovuti intervenire per sedare una violenta lite tra tre stranieri. Il diverbio è cominciato in strada ed è proseguito all'interno tra persone con diversi precedenti penali per reati di spaccio. Ma non era la prima volta che il locale diventava teatro di azioni violente o di reati. Lo scorso 15 luglio il 113 ha ricevuto una segnalazione perché nei paraggi c'era uno spacciatore e quando i poliziotti sono arrivati al bar Pani hanno identificato due persone che avevano precedenti proprio per spaccio. Non solo, la polizia locale aveva accertato diverse violazioni delle norme anti-contagio, arrivando a decidere per la chiusura di 5 giorni che, però, non è mai stata rispettata. Tra il fatto che il locale è frequentato abitualmente da pregiudicati e il fatto che più volte le prescrizioni anti-Covid sono state violate, il questore Isabella Fusiello ha stabilito la sospensione della licenza per 30 giorni a partire dallo scorso mercoledì.

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA