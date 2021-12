LA PREVENZIONE

PADOVA Arrivano le feste di Natale e scatta la corsa al tampone rapido prima di trascorrere cene e pranzi con colleghi, amici e parenti. In questo periodo le farmacie sono prese d'assalto dai tanti padovani che intendono concludere l'anno all'insegna della prevenzione: non tanto per confermare un sospetto di positività, ma allo scopo di cautelarsi in vista di incontri importanti e per proteggere i propri cari da un possibile contagio. Da qui alla vigilia, le farmacie che eseguono tamponi rapidi antigenici a pagamento hanno già le agende piene. E chi lavora ad accesso libero prevede un'impennata di richieste anche sotto Natale.

Sul fronte dello screening nelle farmacie di Padova e provincia si registra un trend di crescita già da tre mesi, come testimoniano i dati del report di sorveglianza della Regione Veneto. Se il mese di ottobre viaggiava su una media di 6.300 tamponi rapidi al giorno, a novembre si sale a 8.700 e i primi giorni di dicembre si nota un ulteriore balzo a 10mila test giornalieri. A seguito dell'attacco hacker ai sistemi informatici dell'Ulss 6 c'è stato un rallentamento nella registrazione dei dati, per cui la fotografia più recente risulta incompleta: oltre 48mila test nella settimana che va dal 10 al 16 dicembre.

«Sempre più spesso i farmacisti si sentono dire: devo andare a cena, mi può fare un tampone? racconta il presidente dell'Ordine di Padova, il dottor Giovanni Cirilli - Alcuni colleghi garantiscono centinaia di tamponi rapidi ogni giorno. Non solo a persone non vaccinate che hanno bisogno del Green pass, ma anche cittadini che vogliono essere sicuri. Il Covid sta circolando intensamente, bisogna essere prudenti, a questo proposito raccomando di prenotare la terza dose di vaccino appena possibile».

Oltre ai test a pagamento che si possono fare in farmacia e a quelli molecolari garantiti solo in ospedale e negli ambulatori con prescrizione medica, per capire se si è positivi al Coronavirus si può anche ricorrere ai test fai da te. Quest'ultimi non richiedono la presenza di un operatore sanitario, ma possono essere eseguiti comodamente a casa. Gli autotest veloci sono venduti in farmacia, in alcune catene di supermercati e online.

«I tamponi fai da te nasali sono facili e sicuri, mentre quelli salivari sono molto meno attendibili al momento precisa il dottor Andrea Collesei, rappresentante dei farmacisti non titolari di Padova -. Questi test non sono paragonabili a quelli molecolari, ma possono comunque rivelarsi utili se si vuole prendere qualche precauzione in più prima di far visita a persone anziane o comunque fragili, specialmente se in precedenza ci si è trovati in contesti a rischio. Il punto di forza è sicuramente la rapidità con cui si ottengono i risultati, disponibili già anche in soli 15 minuti. A volte possono capitare dei falsi positivi, ma allo stesso tempo mi affido al buonsenso dei pazienti. Chi risulta positivo deve mettersi in isolamento e contattare subito il proprio medico».

Negli ultimi giorni nel padovano si assiste alla corsa all'acquisto dei test fai da te: molte famiglie ne fanno incetta in vista dei momenti conviviali, con un occhio di riguardo nei confronti degli anziani e dei più fragili. «Vediamo un incremento di richieste sia per i tamponi antigenici rapidi in farmacia che per l'acquisto di test fai da te conferma il dottor Collesei - Al momento presso la farmacia Sarmeola vendiamo dai 30 ai 40 tamponi fai da te al giorno, soprattutto a pazienti vaccinati che vogliono passare serenamente le feste con i propri cari».

C'è anche un aumento dei casi positivi. «In farmacia si testano solo i pazienti asintomatici sottolinea Patrizia Zennaro di Federfarma Padova ma nonostante questo si moltiplicano gli esiti positivi, persone inconsapevoli di essere contagiate».

