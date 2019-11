LA CONTESTAZIONE PADOVA «Un edificio che non fa il bene dei bambini, rinchiusi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONTESTAZIONEPADOVA «Un edificio che non fa il bene dei bambini, rinchiusi in un bunker, costretti a respirare smog, senza servizi e spazi verdi a sufficienza. Non solo: nascerà una struttura con un impatto uguale a quello del palazzo della Ragione a pochi metri dal bastione cinquecentesco, uno sfregio alla città».Ieri numerose associazioni e movimenti, da Legambiente (Lorenzo Cabrelle) a InCivilis (Veronica Bertollo), dal Comitato Mura (Maurizio Marzola Vittorio Spigai) a Coalizione (Calimani, Lironi) fino a Italia Nostra hanno alzato...