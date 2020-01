LA CONTESTAZIONE

PADOVA Domani alla cerimonia religiosa per la festa di S. Sebastiano con la messa in mattinata a Santa Giustina che richiamerà rappresentanti da tutto il Triveneto, molti agenti della polizia locale non ci saranno, per l'assemblea sindacale a palazzo Moroni sulla contestata organizzazione del lavoro.

Maurizio Saia, da ex assessore alla Sicurezza ed esperto assoluto del tema, analizza così la situazione. «È un momento grave perché si sta rompendo il rapporto fra gli agenti e l'amministrazione. Il Corpo è demotivato, gli ufficiali più bravi se ne sono andati, il comandante è bravo ma non ha carisma sufficiente per costituire il rapporto con i suoi. Io penso che sarebbe stato più produttivo prendere un consulente esterno, ce ne sono che si occupano di Corpi di sicurezza urbana, per la riorganizzazione. Allo stesso modo anche la mancanza di un assessore dedicato pesa (l'hanno avuto sia la destro che Zanonato ndr). Il sindaco avrebbe potuto tenere la delega come responsabilità politica ma affidare a qualcuno il tema della sicurezza urbana per la quale ci vuole esperienza».

«Dal punto di vista tecnico una volta che si è assorbito il 5 giorni su 7 è difficile cambiarlo di nuovo. Ma soprattutto il sormonto, credo non andrebbe toccato. Diminuendo il periodo di scavalco si rischia di non avere nessuno in strada fra le 13 e le 14. Infine non credo servano tutti quegli agenti nei fine settimana. Pertanto mi auguro che ci sia un passo indietro da parte del comandante perché uccidere il rapporto con gli agenti è la cosa peggiore che può capitare. C'è poi il tema dei dirigenti. Perchè Sattin, Cecchin, Bettella la Ferretti se ne sono andati o stanno in altri settori? E comunque senza di loro si è risparmiato più di 1 milione di euro, almeno lo si reinvesta. Infine i concorsi. Non è che un agente deve sapere subito il codice a memoria altrimenti lo si boccia, quello verrà dopo. L'importante è che abbia voglia di fare questo mestiere».

«Sui turni bisogna tornare a trattare con la Polizia locale. A dirlo è il consigliere della lista Giordani, Luigi Tarzia. «Una trattativa non può durare un anno. Se c'è una cosa che in città deve funzionare al meglio, vista la domanda di sempre maggiore sicurezza, sono i servizi di Polizia locale spiega Tarzia - Si torni, dunque, al tavolo prima possibile e si trovi un accordo. Calare dall'alto una turnazione non è il modo migliore per motivare il corpo a eseguire i nuovi sevirzi di prossimità che i padovani ci richiedono tutti i giorni».

M.G. -A.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA