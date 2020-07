La Consigliera comunale Meri Scarso è stata nominata coordinatrice per la Provincia di Padova di Avviso Pubblico, associazione nata nel 1996 per riunire gli amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica. «Dal 2018 il sindaco, Sergio Giordani, ha fortemente voluto riprendere un percorso interrotto dalla decisione dell'Amministrazione precedente di uscire da Avviso Pubblico, convinto che il contrasto alle mafie e la promozione di una cultura della legalità sia un compito prioritario di chi guida le istituzioni commenta la consigliera Scarso - Ringrazio, pertanto, l'Amministrazione comunale tutta e Avviso Pubblico per la fiducia riposta nei miei confronti nel propormi per questo incarico di Coordinatrice provinciale».

«Mi congratulo con la consigliera Scarso per il nuovo incarico, per l'impegno costante e attento in Avviso Pubblico e per rappresentare al meglio la città e la sua provincia commenta il sindaco Il momento difficile che stiamo vivendo, segnato dal Covid, dall'incertezza quotidiana, dalla crisi economica, favorisce purtroppo l'infiltrazione mafiosa e la criminalità. Noi terremo sempre alta la guardia per affrontare questo grave problema e tutelare, per quanto possibile, i cittadini, le imprese, il nostro territorio».

