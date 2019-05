La confessione: «Se muoio mamma e zio li trovate lì»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PAESESANT'URBANO Non voleva vicini di casa, occhi indiscreti che avrebbero potuto smascherare il suo macabro segreto: i corpi della madre Nerina Battistella e dello zio Italo (morti rispettivamente 6 mesi e 3 anni fa) sepolti nella legnaia per continuare a intascarne le pensioni. Una messinscena smascherata mercoledì e costata una denuncia per truffa aggravata e continuata e occultamento di cadavere a Federico Bernardinello, 55enne di Sant'Urbano, ora ricoverato all'ospedale di Schiavonia, nel reparto di Psichiatria. Circa 5 mesi fa...