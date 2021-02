GLI ESERCENTI

PADOVA Il Veneto è tornato in zona gialla, ma per la maggior parte dei negozianti il momento è ancora nero. Lo sottolinea Confesercenti che ieri ha diffuso i risultati di un sondaggio condotto coinvolgendo 200 associati. Il 70% nell'ultima settimana non ha visto crescere l'affluenza e, di conseguenza, il volume d'affari. Il 13,8% parla invece di un aumento superiore al 30%. Nemmeno il fine settimana può dare una spinta positiva all'andamento delle vendite: il 54 degli intervistati sostiene che tra oggi e domani non cambierà nulla e il 30% si aspetta sì una piccola variazione, ma non determinante. Chi lavora in provincia, invece, teme un maggiore spostamento verso il centro città, che conseguentemente limiterà ancora di più gli affari.

«A pagare le conseguenze maggiori - spiega Alessandra Trivellato, responsabile Sviluppo - sono ancora le imprese del comparto turistico, che non vedono proprio una via d'uscita. Qualche piccolo segnale positivo ci arriva dai B&B per prenotazioni di uno o due giorni. Anche per i ristoranti la situazione non è molto migliorata. Molti infatti lavorano esclusivamente con servizio serale per cui per loro rientrare in zona gialla non sposta di molto. È circa il 38% che vede qualche piccolo segnale di ripresa».

«Attendiamo le decisioni circa l'apertura serale - prosegue Trivellato - che cambierebbe sicuramente la situazione per i nostri ristoranti a patto che siano applicate con il massimo rigore misure di sicurezza sanitaria: distanziamento di un metro non solo tra i tavoli, ma anche nelle aree di passaggio, l'utilizzo sistematico dei dispositivi di protezione individuale per gli addetti al servizio, l'esposizione di una chiara informativa all'esterno dei locali con l'indicazione della capienza massima. Dopo un anno terribile, le imprese della somministrazione vogliono tornare a lavorare in sicurezza».

Neanche il settore dell'abbigliamento vede grandi riprese, soprattutto per le imprese del settore termale che soffrono al pari del turismo. «In questo comparto - continua - ci sono timidi segnali di ripresa legati alle attività del centro. Viene anche segnalato qualche movimento legato ai saldi che si spera possano portare qualcosa in più durante il weekend».

Nel settore al dettaglio non alimentare solo l'11% vede quale movimento dal cambio di colore. Anche questa una conferma dell'incertezza tra le famiglie. «Ci aspettiamo al più presto un provvedimento legislativo che elimini anche le inique restrizioni sulla vendita d'asporto che colpiscono le enoteche».

Solo il settore dei bar e caffetterie segnalano un effettivo miglioramento: «Il 61% sostiene di aver visto un miglioramento in questi primi giorni. È pur vero che si è passati dalla chiusura totale, o al massimo lavoro per consegna a domicilio, ad una parziale apertura fino alle 18. Anche chi aveva approfittato dell'attivazione della mensa aziendale, vede un miglioramento nel poter ritornare ad accogliere i clienti. Sempre ricordando la regola delle quattro persone al tavolo. «In sintesi - chiude la responsabile Sviluppo di Confesercenti - dovremo aspettare ancora qualche tempo prima di sperare in un miglioramento più sostanziale della situazione».

«Purtroppo c'era da aspettarsi risultati così neri - commenta Nicola Rossi, presidente di Confesercenti del Veneto Centrale - Per arrivare ad una normalizzazione dei consumi è necessario che la campagna dei vaccini sia ampiamente diffusa, solo così potremmo ridurre le incertezze che ancora ci condizionano». In settimana si è tenuta anche la prima assemblea annuale che ha visto la partecipazione di un centinaio di soci in collegamento web.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA