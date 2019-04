La condanna di Palazzo Moroni: «Inaccettabile, trovare gli autori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AMMINISTRAZIONEPADOVA Dalla Lega era arrivato l'auspicio che l'amministrazione guidata da Sergio Giordani, ma di cui fa parte anche Coalizione Civica, prendesse le distanze in maniera decisa dall'accaduto. E il primo cittadino, il suo vice, e gli esponenti arancioni che siedono in giunta, non hanno avuto esitazioni a farlo. «È un episodio di inaccettabile violenza che condanno con fermezza - ha sottolineato Giordani -. La giornata era stata caratterizzata da una grande partecipazione per la Festa della Liberazione. Amareggia non poco...