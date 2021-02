LA COMUNITÀ

PADOVA Quando tutto cominciò, vennero additati come untori, colpevoli di aver portato la pandemia in Italia. Loro, nonostante ciò, fecero subito il possibile per dare una mano con donazioni economiche o di materiale sanitario. E a distanza di quasi un anno dall'arrivo della pandemia, nella ricorrenza del Capodanno cinese, la comunità cittadina ha deciso di festeggiare con sobrietà.

«Personalmente non ho subìto discriminazioni, ma è innegabile che tra gennaio e febbraio ci sia stato qualche problema dice June Liu Zun, presidente dell'associazione culturale il Filo di seta Non si andava più nei ristoranti cinesi, alcuni miei connazionali sono stati insultati. Per noi è stata ovviamente una sofferenza, è come se avessimo vissuto la pandemia due volte tra la preoccupazione per ciò che stava accadendo a famigliari e amici in Cina e ciò che stava accadendo in Italia. Però non credo sia corretto parlare di razzismo, piuttosto parlerei di ignoranza. Le persone avevano paura e hanno individuato un nemico».

La situazione si fece talmente pesante che alcuni credettero davvero a un certo punto di averne colpa. «Mi sono convinta che davvero fossimo colpevoli, anche se a livello razionale sapevo che non era così semplice il discorso conferma Cuihong Xia, titolare del ristorante Shangai in via Marsala I padovani avevano perso fiducia in noi, è stato come perdere un pezzo di cuore oltre che il lavoro. In qualche modo abbiamo sofferto doppiamente. Poi per fortuna si è capito che non c'era più pericolo a venire qui rispetto a qualsiasi altro ristorante. Ricordo, era il 12 febbraio, che la giunta cittadina venne a pranzo da noi in segno di sostegno».

Avrebbero potuto chiudersi a guscio, stretti nel risentimento. Invece, hanno dato vita a un vero e proprio coordinamento tra associazioni e privati per raccogliere donazioni e dare una mano. «Avevamo visto ciò che era accaduto in Cina, quindi abbiamo cercato di fare rete con le istituzioni in modo da trasformarci in un ponte di comunicazione e aiuti spiega Liu Zun All'inizio c'era una forte carenza di materiale sanitario, così ci siamo concentrati su quello. Tute, guanti, occhiali, mascherine, abbiamo fatto arrivare quanto più potevamo, nonostante anche noi fossimo in difficoltà. La pandemia ha colpito tutti. Poi sono cominciati i problemi con le dogane e nonostante l'aiuto che il sindaco Sergio Giordani e il direttore dell'Interporto ci diedero in quei giorni, capimmo che dovevamo cambiare strategia. In diverse tranche abbiamo donato qualche migliaio di euro ad Azienda Zero e ai singoli Comuni o progetti di volontariato».

È rimasta impressa a Liu Zun una ragazza che ha una bancarella al mercato di San Giorgio delle Pertiche. La giovane non aveva molto da donare ma volle comunque contribuire con un pacco da 50 mascherine. E quando la presidente dell'associazione la ringraziò, la ragazza rispose: «Tranquilla, anche questa è la nostra casa». L'augurio di questo Capodanno cinese, che ricorre oggi e segna l'entrata nell'anno del Bufalo, è che ci sia più felicità per tutti. «Nel cortile di Palazzo Moroni resterà esposta una calligrafia con la scritta Fu, cioè felicità e fortuna, fino al 15, poi sarà spostata al comune di San Giorgio delle Pertiche spiega Liu Zun Le celebrazioni si chiuderanno a Piazzola sul Brenta con la festa delle lanterne, ma non ci sarà nessun evento in presenza, solo online. Le lanterne create dagli studenti delle scuole del comune saranno posizionate sulle ringhiere di Villa Contarini, creando la sagoma di due draghi, simboli di buon auspicio, e al centro sarà collocata un'altra calligrafia di Fu illuminata, come fosse una perla».

A questo si devono aggiungere gli incontri di approfondimento online che coinvolgeranno grandi e bambini, organizzati dall'associazione il Filo di seta. Al ristorante Shangai, invece, è stato creato un menù particolare anche per il delivery, così da festeggiare in modo simbolico con i clienti.

