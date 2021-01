LA COMMESSA

PADOVA Terapie intensive mobili dedicate a pazienti Covid, attrezzate di tutto punto e posizionate su ruote: hanno fatto il pieno, acceso i motori, ingranato la prima e si sono letteralmente messe in viaggio, una tranche ieri, il resto oggi. Sono partiti dalla città del Santo i moduli prefabbricati realizzati da Med Health technologies di Padova destinati a realizzare 18 nuovi posti di terapia intensiva per uomini e donne affetti da Coronavirus ricoverati nel Policlinico Umberto I di Roma. L'azienda padovana si è infatti aggiudicata tre commesse, per gli ospedali di Roma, Rieti e Aosta, da parte del Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

«In tutti e tre i casi si tratta di reparti per la terapia intensiva che saranno posizionati in adiacenza alle strutture esistenti e che sono destinati ad ampliare le dotazioni dei tre ospedali e, dopo l'emergenza Coronavirus, le strutture potranno essere destinate ad altri utilizzi», spiega Enrico Venturato, contitolare e ideatore del sistema modulare ospedaliero realizzato da Med Health technologies, già utilizzato per edificare il reparto aggiuntivo di Patologia neonatale all'Ospedale di Padova all'inizio del 2019. Un lavoro, anche in quell'occasione, realizzato e assembrato da remoto, giunto in area ospedaliera nottetempo su veicoli speciali e calato dall'alto con apposite gru. Uno spettacolo avveniristico, propedeutico all'ampliamento dell'Unità operativa complessa di Patologia neonatale, che così si trovò a disporre di nuovi locali, affiancati agli originari, quindi uniti da un corridoio. Senza cantierizzazione in loco, senza rumore e senza disagi.

L'ATTIVITÁ

L'azienda padovana sta anche realizzando una serie di reparti di pre-triage per 14 ospedali veneti in provincia di Vicenza (Arzignano, Vicenza, Valdagno e Noventa Vicentina), Treviso (Cà Foncello di Treviso, Oderzo, Conegliano, Montebelluna, Vittorio Veneto), Venezia (Portogruaro, San Donà e Jesolo) e a Verona (Borgo Roma e Borgo Trento). La struttura destinata al Policlinico Umberto I ospiterà 18 posti letto, sarà collegata direttamente al reparto di Terapia intensiva esistente, proprio come è successo per la nostra Patologia neonatale, e sarà consegnata per diventare operativa entro fine mese. Per l'Ospedale di Aosta sono previste invece 10 postazioni di terapia intensiva in openspace, in consegna a partire dal 27 gennaio, che saranno installate su una struttura sopraelevata realizzata in carpenteria pesante, per garantire la facilità di collegamento con l'ospedale esistente, con una vita operativa certificata per 50 anni. Dieci postazioni anche per l'Ospedale di Rieti (in consegna dal 25 gennaio), strutturate come box singoli separati da pareti in vetro, in un reparto di terapia intensiva dotato di tutti i necessari spazi accessori.

L'AZIENDA

Med Health technologies, costituita nel 2003 a Padova, conta 20 addetti e realizza strutture sanitarie specialistiche, statiche, modulari e antisismiche, reparti ospedalieri on board per le unità navali e impiantistica industriale integrata. La società opera per conto di numerose strutture ospedaliere in tutta Italia ed è partner storico di Fincantieri, per la quale ha realizzato l'ospedale di bordo della portaerei Cavour e le sale operatorie delle dieci fregate impiegate in Mediterraneo nelle operazioni Mare Nostrum e Frontex.

Federica Cappellato

