«Il superbonus al 110% per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico degli edifici è un'opportunità per rivitalizzare un comparto, quello dell'edilizia e impianti, che in provincia di Padova conta 12mila imprese attive», spiega la Cna. «Il bonus per quanto ci riguarda è promosso» dichiara il presidente Padova Luca Montagnin. «Tutto quello che serve per rilanciare la nostra economia, e il settore dell'edilizia in particolare, non può che essere ben visto. Anche perché negli ultimi anni il comparto è stato falcidiato dal rallentamento dell'economia, che ci ha fatto perdere il 17% delle imprese in 10 anni. Al Governo chiediamo però chiarezza quanto prima - aggiunge Montagnin - soprattutto su tempi e modi di recupero dei crediti. Il tessuto delle nostre imprese non ha una capacità tale da poter restare esposto per mesi e mesi».

La Cna ha condotto una indagine dalla quale è emerso che 3 imprese su 10 non si esprimono né positivamente né negativamente, anche se in generale i favorevoli (45%) sono decisamente superiori ai contrari (25%).

Molto più chiare, invece, le opinioni sullo sconto in fattura che il cittadino può richiedere a chi esegue le opere: il 63% boccia la possibilità che a pagare gli interventi siano le imprese invece che coloro che hanno richiesto il lavoro, con ben 3 imprese su 10 assolutamente contrarie al provvedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA