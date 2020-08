Nel centro estetico del piovese di cui risulta titolare Giuseppe Baretta, in paese conosciuto con il diminutivo di Pino, gravitano molti clienti abituali. A supportare l'imprenditore nella gestione, anche alcuni familiari. Tante le persone della zona tra Piove di Sacco e Conselve che si rivolgono a questo salone estetico, che fa parte della catena sotto la lenbte d'ingrandimento della guardia di Finanza. Fuori dal negozio fa bella mostra di sé l'avviso che l'accesso alla struttura è riservato ai soci, ma parlando con chi nel tempo si è avvalso dei servizi che offre, si scopre che quasi nessuno sapeva che fosse necessaria la tessera per entrare all'interno. «Sono stata diverse volte per alcune cure estetiche, ma non mi è stato mai chiesto di tesserarmi perché si trattava di un club privato», racconta una signora di mezza età, incontrata in centro a Conselve. «Devo dire che ho sempre trovato persone cordiali all'interno e molto professionali, tuttavia non sapevo assolutamente che fosse necessario essere iscritti ad una associazione, sicuramente non ho mai pagato nessuna tessera, se poi il titolare avesse utilizzato qualche somma di quelle pagate per i trattamenti per farmi la tessera non lo so proprio», puntualizza un'amica che è con lei. Sta di fatto che in zona quasi nessuno era a conoscenza della particolare forma giuridica dell'attività commerciale gestita da Pino Baretta. Andando a scavare un po' più a fondo si viene a sapere anche che il personale era spesso inquadrato come socio lavoratore e in più di qualche caso i pagamenti dei compensi non sarebbero avvenuti con regolarità.

Altri invece difendono il titolare assicurando che sarebbe estraneo ai fatti, anche se è finito iscritto nel registro degli indagati.

