LA CIVICA

PADOVA Il Veneto che vogliamo presenta il programma e schiera i suoi candidati padovani per la corsa a palazzo FerroFini. Sanità (solo ed esclusivamente pubblica), ambiente, lavoro e inclusione sociale. Sono questi i pilastri della base programmatica con cui il Veneto che vogliamo (di fatto la variante regionale di Coalizione civica) si presenta agli elettori veneti. Programma che, ieri mattina, è stato presentato nella sede elettorale del candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni in via Maroncelli.

DUECENTO PAGINE

Nello specifico è stato presentato il Libretto Verde Laguna, ovvero il riassunto delle oltre 200 pagine di programma che il movimento mette a disposizione della coalizione di centrosinistra e di tutta la regione. «Dopo 25 assemblee fisiche, 8 in via telematica, 7 gruppi tematici e oltre 1.000 ore di elaborazione programmatica, il Libretto Verde Laguna è pronto a viaggiare per ogni città del Veneto per presentare proposte, ma anche per continuare ad ascoltare le esigenze dei veneti e delle venete. Le ultime 4 pagine sono infatti bianche ha spiegato Aldo d'Achille, sindaco di San Bellino in provincia di Rovigo - per permettere ai candidati di appuntarsi tutte le necessità dei veneti. È questa la politica che serve, ascolto e poi proposta».

I CAPISALDI

«Si tratta di un'occasione storica per portare una politica centrata non sull'appartenenza ai gruppi politici, ma sulla condivisione di contenuti e di obiettivi che stanno a cuore ai cittadini del Veneto: la protezione dell'ambiente, la difesa della sanità pubblica, lo stimolo all'investimento sul territorio per la creazione di valore per tutti ha detto, invece la coordinatrice regionale del Movimento Elena Ostanel - Un turismo lento, vicino alle persone, capace di interpretare i nuovi vincoli imposti dalla situazione sanitaria, un trasporto pubblico finalmente protagonista. Una nuova visione è quanto mai necessaria se davvero vogliamo dare un futuro di speranza alle cittadine e ai cittadini veneti, e Arturo Lorenzoni è il presidente ideale per riportare le comunità venete al centro del progetto per una Regione finalmente attenta e sostenibile. Il Veneto merita un governo all'altezza della sua storia e dei suoi abitanti».

Al termine della presentazione, i candidati delle 7 province venete presenti hanno firmato simbolicamente la copertina del programma, impegnandosi a portare con sé il libretto ovunque.

IL SOSTEGNO

L'incontro ieri è stata anche una delle prime uscite pubbliche dei candidati padovani del popolo arancione. In primis di Ostanel che, in città, può contare sull'appoggio di buona parte dell'universo che ruota attorno a Coalizione civica e non solo. Con lei sono schierati, tra gli altri, le 3 assessore del Comune di Padova, Marta Nalin, Chiara Gallani e Francesca Benciolini e i consiglieri arancioni Nicola Rampazzo e Stefano Ferro. Hanno firmato in favore della sua candidatura anche figure della scena culturale e dell'ambientalismo, come Sergio Lironi, Andrea Pennacchi e Adone Brandalise. In corsa per un posto in consiglio regionale c'è anche l'ex assessore Marco Carrai.

Possono, invece, contare sul sostegno di due grandi elettori come Zanonato e il consigliere regionale uscente Piero Ruzzante la tuta blu Alessandro Tognon e l'operaia della Safilo di origine congolese Odette Mbuyi. Tra i candidati figura, infine, Francesco Miazzi, storico esponente dell'ambientalismo della Bassa padovana che, attorno alla sua candidatura, ha già raccolto la bellezza di 500 adesioni.

Alberto Rodighiero

