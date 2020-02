ABANO

Oltre 1000 tra alberi e altre essenze verdi saranno messe a dimora entro il prossimo autunno. Via San Pio X diventerà un viale alberato di accesso alla città, sarà riqualificato con nuove piantumazioni il Parco Busonera e Abano avrà un nuovo bosco urbano.

«Non erano solo slogan il nostro parlare di una città più verde, più rispettosa della viabilità lenta - spiega il sindaco, Federico Barbierato - in giunta abbiamo approvato Abano Green City; un documento di indirizzo strategico che farà da cornice al Piano del Verde che sarà definito durante l'estate e sarà poi parte del Pat. Con questi due atti intendiamo imprimere, anche per il futuro oltre l'orizzonte di questa amministrazione, uno sviluppo più verde e sostenibile con più rigenerazione urbana che l'occupazione di nuovo territorio».

L'ARIA È CAMBIATA

In anni recenti, la precedente amministrazione ha azzerato, tra le proteste, alcuni viali alberati come quelli delle vie Volta e Petrarca. Ora l'aria sembra cambiata e una recente ordinanza ha disposto un abbattimento e la contestuale sostituzione di alcuni alberi. Una novità. I tre progetti di implementazione del verde urbano annunciati ieri sono la prima attuazione della svolta verde prevista in Abano Green City e che sarà nel piano del verde. «Entro questo mese inizieranno i lavori di realizzazione del nuovo viale alberato lungo via Pio X - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Gian Pietro Bano -, saranno piantumati circa 80 nuovi alberi della specie Robinia pseudoacacia Bessoniana. La scelta è ricaduta su una essenza rustica, più resistente, adatta alla formazione di viali alberati e in particolare per quelli di limite tra gli spazi urbanizzati e la campagna. Il costo dell'operazione è di circa 40.000 euro».

L'intenzione della giunta è quella di realizzare in futuro un secondo bosco urbano sull'area della ex discarica di via Guazzi a Giarre. Il primo bosco urbano sarà invece realizzato in autunno in via 1 Maggio nelle aree limitrofe al cimitero comunale «Avrà una superficie di quasi 10.000 mq - spiega ancora l'assessore Bano - il progetto, che vede la collaborazione dell'associazione Spiritus Mundi, prevede la piantumazione di circa 315 piantine di albero e 260 piantine di cespuglio». La riqualificazione del Parco Busonera è già iniziata. Prevede l'integrazione delle alberature presenti con la piantumazioni di circa 65 alberi e di 240 arbusti. Un investimento di circa 30 mila euro con il quale verranno messe a dimora 37 diverse. In buona parte si tratta di piante fornite da Fidia spa nell'ambito dell'accordo siglato tra l'ente locale e l'azienda farmaceutica.

«A questi tre interventi si può anche aggiungere - chiosa il sindaco Federico Barbierato - il progetto di riqualificazione del viale delle Terme con la formazione del nuovo viale alberato costituito da aceri campestri posizionati sui due lati dell'arteria per complessive 90 piante, 50 già in loco e 40 di prossima piantumazione».

Alessandro Mantovani

