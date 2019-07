La città come un bosco in arrivo 20mila alberi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLIPADOVA Vent'anni per piantare 20mila alberi in più di quelli che ci sono ora. Al ritmo di 900-1400 all'anno, e 500mila euro di spesa. Che in un ventennio fanno 10 milioni di euro. Risultato finale: un patrimonio che passa da 49mila a 67mila a 77 mila piante, per aumentare la copertura del territorio dall'1,8 per cento attuale al 5 per cento. E poi controlli serrati sulle piante a rischio per evitare tragedie.Eccolo qui, in sintesi, il primo Piano di gestione delle alberature della città lanciato ieri dall'assessora all'Ambiente,...