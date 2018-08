CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CITTÀ/2PADOVA «Finalmente quest'area avrà quello che si merita». Alin, titolare del bar Glasroom ai piedi di palazzo Tendenza al Net Center, riassume in una frase tutto quello che pensa che vive e lavora a San Lazzaro.Perché quel quartiere al confine Est di Padova sarà, nei prossimi anni, il quartiere principe dello sviluppo: stradale, logistico ed economico non solo della città del Santo, ma di una buona fetta di Nordest.E allora passi il traffico, passi qualche coda in più. Vuoi mettere la comodità di un ospedale faro della...