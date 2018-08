CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CITTÀ/1PADOVA Cosa pensa la città della firma di ieri in Regione, che apre le porte al prossimo nuovo doppio polo sanitario di Padova, diviso tra il Giustinianoeo e la struttura che sorgerà a Padova est San Lazzaro?Nonostante l'ampio dibattito che da anni tiene banco tra le forze politiche non solo locali e gli altri attori interessati, ci sono cittadini che affermano candidamente di non conoscere i contenuti della vicenda, tanti coloro che dicono di avere solo informazioni sommarie. Naturalmente tra i più preparati ci sono invece...