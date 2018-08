La Cisl: «Fu subito battaglia sulle ore lavorate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA Nella vicenda dei presunti favori alla ex cooperativa Ecofficina, oggi Edeco, interviene la Cisl, tramite il responsabile della Funzione pubblica di Padova e Rovigo Franco Maisto.«La nostra organizzazione sindacale ha da subito ingaggiato una battaglia con Edeco per il controllo delle ore lavorate. Per i richiedenti asilo era stata decisa la consegna di un badge personale per fruire dei servizi e rendicontare alle Prefetture, mentre per tutti i lavoratori vi erano solo fogli volanti, scritti a mano giorno per giorno. Questo...