«Circa il 20 % della nostra flotta costituita da 100 mezzi trasporterà i vaccini in Italia e in Europa . Attrezzati delle più moderne e sofisticate tecnologie di sicurezza a bordo siamo in grado di garantire la consegna entro 72 ore in tutta Europa. Abbiamo iniziato sabato scorso con la prima consegna all'aereoporto di Pratica di Mare a Pomezia: siamo orgogliosi e emozionati per essere utili al nostro Paese che ha bisogno impellente di uscire da questa emergenza sanitaria». Emanuele Mura, ingegnere gestionale e braccio destro del titolare Luca Chiggiato, non può aggiungere altri particolari per aver firmato con la sua società Chiggiato Trasporti di Piombino Dese un patto di riservatezza con la case farmaceutiche per la distribuzione dei tanti attesi vaccini anti covid. « Mettiamo in questa sfida contro il tempo tutta la nostra professionalità e il nostro know how maturato negli anni». A garanzia del rispetto dei requisiti richiesti, emerge in tutta la sua utilità la forte specializzazione di Chiggiato nella logistica del farmaco, ufficializzata dalla certificazione Tapa1: «Siamo in grado di gestire l'apertura di tutti i semirimorchi da remoto in qualsiasi Paese si trovino- spiega Emanuele Mura-, assicurando il monitoraggio continuo del trasporto con una centrale operativa di sorveglianza in grado di intervenire sempre ovunque si trovi il mezzo».

Luca Marin

