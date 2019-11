CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIAPADOVA «Per garantire la sicurezza serve la collaborazione di tutte le istituzioni. Il resto sono polemiche, che non meritano attenzione». Il prefetto Renato Franceschelli ha voluto mettere la parola fine alla polemica innescata domenica dal sindacato di Polizia Fsp, che ha accusato il sindaco Sergio Giordani di aver rivendicato come un suo risultato il passaggio in fascia A della Questura. Lo ha fatto ieri mattina davanti a palazzo Moroni, al termine della celebrazione della festa dell'Unità nazionale e della giornata delle...